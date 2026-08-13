Colapinto, junto a Schumacher y Alonso: el reconocimiento de Briatore que destaca su lugar en Enstone

En medio del receso de verano de la Fórmula 1 , Flavio Briatore aprovechó sus redes sociales para hacer un repaso por algunas de las figuras que dejaron su huella en Enstone. Entre los nombres elegidos por el italiano apareció Franco Colapinto , a quien incluyó entre los protagonistas del presente de Alpine .

El actual asesor ejecutivo de Alpine publicó una serie de fotografías de pilotos con los que trabajó durante su extensa trayectoria en la máxima categoría. El recorrido abarcó diferentes generaciones y recordó a varios de los corredores que estuvieron vinculados con los proyectos que tuvieron su base en Enstone.

"Mientras Alpine celebra la historia de Enstone, pensé en compartir recuerdos de algunos de los muchos conductores con los que he tenido la suerte de trabajar a lo largo de los años. Cada uno de ellos ha jugado su parte en la creación de la historia de Enstone", escribió Briatore junto a la publicación.

En el repaso aparecieron Michael Schumacher, quien compitió con Benetton, Fernando Alonso durante su etapa con Renault, Giancarlo Fisichella, Gerhard Berger y Jean Alesi, así como Jenson Button. Se trata de pilotos que formaron parte de distintas épocas de una estructura que atravesó cambios de nombre, propietarios y denominaciones a lo largo de los años.

La publicación también incluyó a Pierre Gasly y Franco Colapinto , los dos pilotos que representan actualmente a Alpine. La referencia al argentino tomó especial relevancia por el lugar que Briatore le otorgó dentro de su mensaje, al incorporarlo a una selección de nombres que recorre buena parte de la historia de Enstone.

"Desde Pierre Gasly y Franco Colapinto hoy, pasando por los años de los campeonatos y más allá, cada piloto ha aportado ese espíritu de lucha al equipo por el que Enstone es tan conocido", agregó el italiano.

La publicación se produjo durante la pausa de mitad de temporada de la Fórmula 1 y sirvió también para conectar el pasado de la estructura con su presente. Colapinto, que continúa formando parte de Alpine en la temporada 2026, quedó así incluido en el recorrido que Briatore realizó sobre las diferentes etapas del equipo.

Flavio Briatore compartió recuerdos de distintas épocas. Instagram @briatoreflavio

Enstone es uno de los puntos centrales de la historia de la escudería que actualmente compite como Alpine. Allí se desarrollaron proyectos que consiguieron títulos y victorias con Benetton y Renault, además de las distintas etapas posteriores que llevaron a la formación hasta su actual identidad en la Fórmula 1.