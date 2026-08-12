Colapinto recibió un inesperado reconocimiento de la Fórmula 1 por una maniobra que todavía sorprende

En pleno receso de la Fórmula 1 , Franco Colapinto volvió a ser protagonista en las redes sociales oficiales de la categoría. Esta vez, la Máxima recordó la gran maniobra que el piloto argentino protagonizó durante el Gran Premio de Australia , la primera fecha de la temporada.

La acción ocurrió en los primeros metros de la carrera disputada en el circuito Albert Park, cuando Colapinto tuvo que reaccionar de manera inmediata ante una situación inesperada. El monoplaza de Liam Lawson quedó detenido en la grilla y el argentino debió modificar su trayectoria para evitarlo.

El piloto de Alpine había clasificado 16° en la jornada previa, aunque los abandonos de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg antes de la largada le permitieron avanzar dos posiciones. Cuando se apagaron los semáforos, se encontró con el Racing Bulls de Lawson detenido en plena trayectoria.

Colapinto logró esquivarlo y continuar la carrera sin contacto. La maniobra, que ocurrió en cuestión de segundos, llamó la atención de otros pilotos y volvió a cobrar protagonismo meses después, durante el receso de verano europeo.

La propia Fórmula 1 recuperó las imágenes de aquella largada y publicó el video en sus redes sociales oficiales. En X, la categoría acompañó la secuencia con una frase que destacó los reflejos del argentino: "Todavía estamos maravillados con esta salvada de Franco en los primeros momentos de la temporada".

La publicación también tuvo su versión en Instagram, donde la Fórmula 1 escribió: "Sucedió a pocos metros de la temporada, y todavía nos estamos rascando la cabeza sobre cómo @francolapinto hizo esto".

We're still in awe of this save by Franco in the first moments of the season #F1 pic.twitter.com/THRRVDCThQ — Formula 1 (@F1) August 11, 2026

La maniobra había generado sorpresa incluso entre los protagonistas de la carrera. Los integrantes del podio observaron las imágenes antes de recibir sus trofeos y reaccionaron ante la acción que había ocurrido en los primeros metros del Gran Premio de Australia.

Qué pasó con el auto de Lawson y qué dijo sobre la maniobra

El piloto neozelandés reconoció después de la competencia que no logró determinar inmediatamente qué había provocado la pérdida de potencia de su monoplaza. Además, destacó la reacción de Colapinto para evitarlo.

“Honestamente no tengo idea. Me lancé, no me moví y perdí toda la potencia, y luego no pude recuperarla durante otros cinco segundos. Un par de segundos después lo recuperé y las ruedas patinaron. No sé qué pasó, no me ha pasado en las pruebas. Fue un gran movimiento de Colapinto”, explicó Lawson.

Para el piloto de Racing Bulls, la situación fue completamente inesperada. El auto permaneció detenido durante los primeros instantes de la largada y quedó expuesto al paso de los demás competidores. Colapinto fue uno de los pilotos que consiguió reaccionar a tiempo. Su trayectoria cambió en plena aceleración y logró pasar por un espacio reducido sin tocar ni el monoplaza de Lawson ni la pared.

La salvada de Colapinto en Australia desde la on board 360°

La reacción de Colapinto

El propio argentino también se refirió a la situación después de la carrera y reconoció que tuvo una cuota importante de suerte para poder superar los primeros metros sin quedar involucrado en un incidente. “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson. En la largada casi tenemos un choque enorme con Liam. Se quedó detenido en la grilla y, para ser honesto, tuve mucha suerte de poder pasar esa primera vuelta. Tuve muchísima suerte, la verdad”, explicó Colapinto.

La escena quedó como una de las imágenes más llamativas del comienzo de la temporada 2026 y ahora volvió a circular por iniciativa de la propia Fórmula 1. Durante el receso, la categoría eligió recordar aquella maniobra para destacar una de las reacciones más rápidas que se produjeron en los primeros metros del campeonato.

Así, varios meses después de aquella largada en Melbourne, Colapinto volvió a quedar en el centro de la escena por una acción que la propia Fórmula 1 todavía considera difícil de explicar por la velocidad con la que tuvo que resolverla.