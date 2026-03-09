Liam Lawson destacó la gran maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia: "Fue un gran movimiento"
Franco Colapinto nos dejó una de las maniobras de la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia y el neozelandés se lo reconoció.
La gran maniobra de Franco Colapinto en la largada del Gran Premio de Australia es para verla una y mil veces. El piloto de Alpine mostró sus dotes de piloto profesional de Fórmula 1 y evitó un posible choque en el comienzo de la carrera.
Cuando los autos comenzaron a acelerar tras apagarse los semáforos, se encontró con una situación inesperada: el monoplaza de Liam Lawson quedó detenido en su posición de salida. Ante ese escenario, Franco reaccionó de inmediato. El argentino modificó su trayectoria para esquivar al rival que no había podido arrancar y logró continuar su marcha sin contacto, evitando un incidente que podría haber complicado a varios pilotos en plena salida.
Video: la maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia
Liam Lawson destacó la gran maniobra de Franco Colapinto en la largada del GP de Australia
Esta maniobra fue reconocida por grandes figuras mundiales de la Máxima y también por el propio piloto de Racing Bulls, quien tras concluir la carrera en el Albert Park de Melbourne destacó los grandes reflejos de Franco Colapinto y también dio detalles de la falla que sufrió su monoplaza.
“Honestamente no tengo idea. Me lancé, no me moví y perdí toda la potencia, y luego no pude recuperarla durante otros cinco segundos. Un par de segundos después lo recuperé y las ruedas patinaron. No sé qué pasó, no me ha pasado en las pruebas. Fue un gran movimiento de Colapinto”, lanzó el neozelandés en declaraciones difundidas por Motorsport.
Colapinto también opinó sobre a su maniobra “mágica”
“Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson. En la largada casi tenemos un choque enorme con Liam. Se quedó detenido en la grilla y, para ser honesto, tuve mucha suerte de poder pasar esa primera vuelta. Tuve muchísima suerte, la verdad”, comentó el oriundo de Pilar.
“Creo que esto puede pasar con estos autos nuevos, pero fue muy peligroso y bastante complicado. Me alegra haber podido superarlo. Toqué un poco el muro con mi rueda trasera derecha, pero en general fue solo eso”, añadió y una vez finalizada la carrera, el pilarense bromeó en sus redes al afirmar que “de reflejos andamos bien”.