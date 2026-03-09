Video: la reacción de Colapinto al reencontrarse con el mecánico por el que lo penalizaron en el GP de Australia

Tras finalizar 14° en Melbourne, Franco Colapinto se reencontró con el mecánico de Alpine por el cual lo sancionaron con un Stop and Go. ¿Cuál fue su reacción?

Franco Colapinto se reencontró con el mecánico de Alpine por el cual lo sancionaron con un Stop and Go de 10 segundos en el GP de Australia.

Franco Colapinto no tuvo el estreno esperado en el Gran Premio de Australia. Cuando las luces del semáforo se prendieron, uno de los mecánicos de Alpine empujó el auto número 43 un poco por detrás del cajón y esto le costó caro al piloto argentino.

Como indica el reglamento, cuando las luces se encienden, hay solo 15 segundos antes de que se largue la carrera y en ese tiempo, ninguna persona puede tocar el monoplaza de algún piloto. Como eso sucedió con Franco, el reglamento indica que tendría que haber largado desde los boxes, pero como no lo hizo tuvo que cumplir con un Stop and Go de 10 segundos.

Está sanción arruinó los planes de Franco Colapinto, quien en la vuelta 12 pasó por los boxes y cumplió con el Stop and Go, pero cayó hasta el puesto 20°. De todas maneras, con el correr de las vueltas el argentino logró ganar posiciones y finalizó la carrera en Melbourne en la posición 14°.

La reacción de Colapinto al reencontrarse con el mecánico por el que lo penalizaron en el GP de Australia Tras concluir el Gran Premio de Australia, el pilarense de 22 años volvió al box y se reencontró con el mecánico por el que lo penalizaron. A través de un video de la cuenta oficial de Alpine, se pudo ver la reacción de FC43 con él.