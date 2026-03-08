Presenta:
Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Australia.
En una carrera llena de abandonos, Franco Colapinto finalizó 14° y Russell ganó el GP de Australia

Con una estrategia bastante polémica, Colapinto no pudo sostener el ritmo y culminó P14. Por su parte, el piloto de Mercedes ganó de punta a punta en Melbourne.

Luciano Chiapasco

Se terminó la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y hubo muchas sorpresas. George Russell dominó de punta a punta el Gran Premio de Australia, cinco pilotos abandonaron, Ferrari se quedó a las puertas de la victoria, Alpine sumó puntos de la mano de Pierre Gasly y Franco Colapinto no logró puntuar debido a una pésima y polémica estrategia por parte de la escudería francesa.

Franco Colapinto terminó 14° y Gasly le dio el primer punto a Alpine

El piloto argentino, que largó desde el puesto 14° debido a los abandonos de Oscar Piastri y Nico Hulkenberg en la previa de la carrera, tuvo un comienzo complicado, ya que los comisarios lo sancionaron con un Stop and Go de 10 segundos por una infracción en la largada. Ante ello, fue a los boxes a cumplir la sanción y perdió muchos lugares, pero poco a poco fue recuperando terreno y logró concluir P14 en el Albert Park de Melbourne.

Franco Colapinto y una maniobra a pura muñeca para evitar un choque con Lawson

Por su parte, Alpine se fue con una sonrisa de Australia. Esto se debe a que Pierre Gasly finalizó en el puesto 10° y sumó el primer punto del año. El piloto francés tuvo una excelente largada, aguantó los ataques de Esteban Ocon y logró mantenerse durante todo el Gran Premio de Australia dentro del top 10.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2030516040380412317&partner=&hide_thread=false

George Russell dominó de punta a punta el GP de Australia y se llevó el primer triunfo del año

Por otro lado, George Russell demostró que Mercedes es un serio candidato a quedarse con el título mundial de la Fórmula 1. A pesar de que durante las primeras vueltas de la carrera, las Ferraris de Leclerc y Hamilton le plantaron cara, el británico mantuvo la paciencia, recuperó el liderato sobre el final y se llevó los primeros 25 puntos de la temporada. ¿Lo mejor para la escudería alemana? Kimi Antonelli fue segundo y firmaron un sólido 1-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2030517834627903505&partner=&hide_thread=false

En cuanto a los pilotos del equipo italiano, ambos no diagramaron una buena estrategia y concluyeron en el tercer y cuarto lugar respectivamente. En el 5° terminó el vigente campeón del mundo, Lando Norris y en el sexto se ubicó el tetracampeón del mundo Max Verstappen.

Finalmente, el top 10 lo completaron Oliver Bearman de Haas, el debutante Arvid Lindblad de Racing Bulls, Gabriel Bortoleto de Audi y Pierre Gasly con el A526 de Alpine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2030518691742224680&partner=&hide_thread=false

Así quedaron las posiciones en el GP de Australia:

1- George Russell (Mercedes)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Lewis Hamilton (Ferrari)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Max Verstappen (Red Bull)

7- Oliver Bearman (Haas)

8- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9- Gabriel Bortoleto (Audi)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Esteban Ocon (Haas)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Franco Colapinto (Alpine)

15- Carlos Sainz Jr. (Williams)

16- Sergio Pérez (Cadillac)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

Abandonaron: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Audi).

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Australia

George Russell ganó el Gran Premio de Australia y Colapinto fue 14°

El piloto británico de Mercedes voló en el Albert Park y se quedó con la primera victoria de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Kimi Antonelli fue segundo y Charles Leclerc completó el podio. Por su parte, Franco Colapinto terminó 14° y Gasly le dio el primer punto del año a Alpine al concluir en la 10° posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2030515578104946850&partner=&hide_thread=false
Verstappen no puede con Norris

El neerlandés lucha por alcanzar al campeón del mundo, pero sigue detrás, en el sexto puesto. Adelante, todo igual: Russell, Antonelli y Leclerc irán al podio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2030512762552529150&partner=&hide_thread=false
Franco a los boxes a falta de 10 vueltas para el final

El argentino tenía una parada gratis y la aprovechó: irá con gomas blandas hasta el final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2030512606549529044&partner=&hide_thread=false

Colapinto gana posiciones por el VSC y sube al puesto 13

El argentino se aprovechó de las paradas de Lawson y Sainz. Está a ocho segundos de Albon, que paró pero mantuvo el 12° lugar.

Russell retoma el liderato y Antonelli el 2° lugar

El piloto británico de Mercedes superó a Lewis Hamilton antes de que este ingresara a los boxes. Ante ello, su compañero de equipo también recuperó el 2° lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030505555232493621&partner=&hide_thread=false
Colapinto informa problemas de potencia

El argentino, que paró a poner gomas duras nuevas durante el primer VSC, se lo dijo a su ingeniero pero por ahora sigue en carrera, en el puesto 15° y a 13 segundos de Lawson, tras superar a Pérez.

Se quedo Bottas y un nuevo VSC

Con daño en el Cadillac, el finlandés está fuera de carrera. ¿Parará ahora Ferrari a sus pilotos?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030502296505749833&partner=&hide_thread=false
Abandono de Fernando Alonso y Colapinto sube al 16° lugar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030501552234926349&partner=&hide_thread=false
Abandono de Hadjar y VSC

El francés sufrió un problema en su motor y tuvo que abandonar en su estreno como piloto de Red Bull.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030499531922575700&partner=&hide_thread=false
Franco Colapinto recibió un Stop and Go por una infracción en la largada y cayó al último lugar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2030498179657978068&partner=&hide_thread=false
Colapinto superó a Fernando Alonso y se ubica 15°

Franco Colapinto ganó una nueva posición al superar al bicampeón del mundo, quien no viene mostrando un buen ritmo con su Aston Martin.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2030496963246887285&partner=&hide_thread=false
Leclerc recupera, Russell ataca y la punta está emocionante

El modo overtake, tal como prometía la FIA, permite ver un arranque de liderazgo intercambiable entre el monegasco y el inglés.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030496486945861735&partner=&hide_thread=false
Russell lo pasó a Leclerc y retomó el liderazgo de la carrera

El piloto de Mercedes superó al de Ferrari y recuperó el liderazgo del Gran Premio de Australia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030496052340568430&partner=&hide_thread=false
Colapinto perdió 3 lugares y se ubica 17°

El piloto argentino fue superado por Bottas, Sainz y Verstappen y cayó hasta el puesto 17°. Por su parte, Pierre Gasly voló y logró adelantar varias posiciones para meterse 9°.

Tremenda largada de Leclerc

El piloto monegasco de Ferrari se comió a Hadjar, Antonelli y Russell y tomó el liderato del Gran Premio de Australia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030495460952047628&partner=&hide_thread=false
Nico Hulkenberg, otro que abandona antes del comienzo del GP de Australia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GF1MX/status/2030493320233750695&partner=&hide_thread=false

La grilla de salida del GP de Australia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2030174105404854735&partner=&hide_thread=false
El insólito choque de Oscar Piastri en la previa del GP de Australia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030485720263974944&partner=&hide_thread=false

