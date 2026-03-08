En una carrera llena de abandonos, Franco Colapinto finalizó 14° y Russell ganó el GP de Australia

Se terminó la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y hubo muchas sorpresas. George Russell dominó de punta a punta el Gran Premio de Australia, cinco pilotos abandonaron, Ferrari se quedó a las puertas de la victoria, Alpine sumó puntos de la mano de Pierre Gasly y Franco Colapinto no logró puntuar debido a una pésima y polémica estrategia por parte de la escudería francesa.

Franco Colapinto terminó 14° y Gasly le dio el primer punto a Alpine El piloto argentino, que largó desde el puesto 14° debido a los abandonos de Oscar Piastri y Nico Hulkenberg en la previa de la carrera, tuvo un comienzo complicado, ya que los comisarios lo sancionaron con un Stop and Go de 10 segundos por una infracción en la largada. Ante ello, fue a los boxes a cumplir la sanción y perdió muchos lugares, pero poco a poco fue recuperando terreno y logró concluir P14 en el Albert Park de Melbourne.

Franco Colapinto y una maniobra a pura muñeca para evitar un choque con Lawson X @Alpine_club Por su parte, Alpine se fue con una sonrisa de Australia. Esto se debe a que Pierre Gasly finalizó en el puesto 10° y sumó el primer punto del año. El piloto francés tuvo una excelente largada, aguantó los ataques de Esteban Ocon y logró mantenerse durante todo el Gran Premio de Australia dentro del top 10.

George Russell dominó de punta a punta el GP de Australia y se llevó el primer triunfo del año Por otro lado, George Russell demostró que Mercedes es un serio candidato a quedarse con el título mundial de la Fórmula 1. A pesar de que durante las primeras vueltas de la carrera, las Ferraris de Leclerc y Hamilton le plantaron cara, el británico mantuvo la paciencia, recuperó el liderato sobre el final y se llevó los primeros 25 puntos de la temporada. ¿Lo mejor para la escudería alemana? Kimi Antonelli fue segundo y firmaron un sólido 1-2.

¡ACÁ ESTÁ EL GANADOR!



George Russell cruzó la meta y se transformó en el primer vencedor de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el #AusGP.



En cuanto a los pilotos del equipo italiano, ambos no diagramaron una buena estrategia y concluyeron en el tercer y cuarto lugar respectivamente. En el 5° terminó el vigente campeón del mundo, Lando Norris y en el sexto se ubicó el tetracampeón del mundo Max Verstappen.