En una carrera llena de abandonos, Franco Colapinto finalizó 14° y Russell ganó el GP de Australia

Se terminó la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y hubo muchas sorpresas. George Russell dominó de punta a punta el Gran Premio de Australia, cinco pilotos abandonaron, Ferrari se quedó a las puertas de la victoria, Alpine sumó puntos de la mano de Pierre Gasly y Franco Colapinto no logró puntuar debido a una pésima y polémica estrategia por parte de la escudería francesa.
Franco Colapinto terminó 14° y Gasly le dio el primer punto a Alpine
El piloto argentino, que largó desde el puesto 14° debido a los abandonos de Oscar Piastri y Nico Hulkenberg en la previa de la carrera, tuvo un comienzo complicado, ya que los comisarios lo sancionaron con un Stop and Go de 10 segundos por una infracción en la largada. Ante ello, fue a los boxes a cumplir la sanción y perdió muchos lugares, pero poco a poco fue recuperando terreno y logró concluir P14 en el Albert Park de Melbourne.
Franco Colapinto y una maniobra a pura muñeca para evitar un choque con Lawson
Por su parte, Alpine se fue con una sonrisa de Australia. Esto se debe a que Pierre Gasly finalizó en el puesto 10° y sumó el primer punto del año. El piloto francés tuvo una excelente largada, aguantó los ataques de Esteban Ocon y logró mantenerse durante todo el Gran Premio de Australia dentro del top 10.
George Russell dominó de punta a punta el GP de Australia y se llevó el primer triunfo del año
Por otro lado, George Russell demostró que Mercedes es un serio candidato a quedarse con el título mundial de la Fórmula 1. A pesar de que durante las primeras vueltas de la carrera, las Ferraris de Leclerc y Hamilton le plantaron cara, el británico mantuvo la paciencia, recuperó el liderato sobre el final y se llevó los primeros 25 puntos de la temporada. ¿Lo mejor para la escudería alemana? Kimi Antonelli fue segundo y firmaron un sólido 1-2.
En cuanto a los pilotos del equipo italiano, ambos no diagramaron una buena estrategia y concluyeron en el tercer y cuarto lugar respectivamente. En el 5° terminó el vigente campeón del mundo, Lando Norris y en el sexto se ubicó el tetracampeón del mundo Max Verstappen.
Finalmente, el top 10 lo completaron Oliver Bearman de Haas, el debutante Arvid Lindblad de Racing Bulls, Gabriel Bortoleto de Audi y Pierre Gasly con el A526 de Alpine.
Así quedaron las posiciones en el GP de Australia:
1- George Russell (Mercedes)
2- Kimi Antonelli (Mercedes)
3- Charles Leclerc (Ferrari)
4- Lewis Hamilton (Ferrari)
5- Lando Norris (McLaren)
6- Max Verstappen (Red Bull)
7- Oliver Bearman (Haas)
8- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
9- Gabriel Bortoleto (Audi)
10- Pierre Gasly (Alpine)
11- Esteban Ocon (Haas)
12- Alexander Albon (Williams)
13- Liam Lawson (Racing Bulls)
14- Franco Colapinto (Alpine)
15- Carlos Sainz Jr. (Williams)
16- Sergio Pérez (Cadillac)
17- Lance Stroll (Aston Martin)
Abandonaron: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Audi).
El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Australia
08-03-2026 02:27
George Russell ganó el Gran Premio de Australia y Colapinto fue 14°
