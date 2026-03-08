¡George Russell no lo podía creer! La reacción de los pilotos al ver la maniobra de Colapinto

Los tres primeros del GP de Australia repasaron imágenes de la carrera antes de la premiación y quedaron impactados con una acción del argentino.

El Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 dejó múltiples momentos destacados en pista. Uno de ellos ocurrió en la misma largada, cuando Franco Colapinto protagonizó una maniobra que evitó un accidente en medio del pelotón y que no pasó desapercibida.

La acción ocurrió cuando el auto de Liam Lawson quedó detenido en su posición de salida. En medio del movimiento de los monoplazas que aceleraban hacia la primera curva, el piloto argentino reaccionó a tiempo para esquivar el coche parado y continuar la carrera sin contacto.

Franco Colapinto y una maniobra a pura muñeca para evitar un choque con Lawson X @Alpine_club Esa maniobra no solo llamó la atención de los aficionados, sino también de los propios protagonistas del Gran Premio. Una vez finalizada la carrera, los pilotos que terminaron en el podio tuvieron la oportunidad de observar la repetición de varias acciones mientras aguardaban la ceremonia de premiación.

La reacción de Russell y Leclerc al ver la maniobra de Franco Colapinto En la sala previa a la premiación se encontraban el ganador de la carrera, George Russell, su compañero de equipo Kimi Antonelli y el piloto de Ferrari Charles Leclerc, quien completó el tercer lugar.

Mientras repasaban imágenes del inicio de la competencia, apareció en pantalla la maniobra de Colapinto para evitar el impacto. La reacción fue inmediata: Russell se mostró claramente sorprendido al observar cómo el argentino logró esquivar el auto detenido en plena largada.