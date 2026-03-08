Inexplicable: el momento exacto en el que Alpine perjudica a Franco Colapinto en Australia

Un video muestra la acción de un mecánico de Alpine que desencadenó en la sanción al piloto argentino en la parrilla del primer Gran Premio del año.

El video muestra al mecánico tocando el auto cuando ya estaba prohibido hacerlo.

Las imágenes fueron publicadas por la cuenta Alpine Club y exhiben el momento exacto en el que un mecánico de la escudería francesa toca el coche número 43 cuando la cuenta regresiva para la largada ya había superado el límite permitido por el reglamento.

Ese gesto, aparentemente menor, fue determinante. Según la normativa de la Federación Internacional del Automóvil, cuando aparece la señal de 15 segundos en la parrilla los integrantes del equipo ya no pueden manipular el monoplaza.

sancion colapinto El informe de la FIA que explica la penalización a Franco Colapinto, por un error de Alpine. Un error de Alpine que terminó en sanción Las imágenes dejan en evidencia que el contacto ocurrió cuando la maniobra ya estaba prohibida. De acuerdo con el reglamento de la Fórmula 1, si el auto es tocado después de esa señal, el piloto debería iniciar la carrera desde el pit lane.

El momento exacto en el que Alpine perjudica a Franco Colapinto en Australia El momento exacto en el que Alpine perjudica a Franco Colapinto en Australia Al no aplicarse ese procedimiento antes de la largada, los comisarios deportivos determinaron posteriormente una penalización para el argentino. La sanción fue un “stop and go”, una de las más severas dentro de la competencia.