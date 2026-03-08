¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P14 en Australia?

Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó en el puesto 14° en Melbourne y se fue sin sumar puntos. Ahora, la próxima semana tendrá un nuevo desafío.

En una carrera en la que se pudo observar un pequeña mejora en el monoplaza, Franco tuvo que remar desde atrás debido al Stop and Go de 10 segundos que le aplicaron el inicio por una infracción en la largada. Al entrar a los boxes y cumplir la sanción, el argentino comenzó con una remontada que contó con la ayuda de varios abandonos y VSC.

En Vivo Te puede interesar En una carrera llena de abandonos, Franco Colapinto finalizó 14° y Russell ganó el GP de Australia

A pesar de que Colapinto no sumó puntos, Alpine se fue contento del Albert Park de Melbourne debido a que Pierre Gasly le dio la primera unidad a la escudería francesa al terminar en el 10° lugar. Por su parte, el gran ganador de la carrera fue George Russell, quien voló con su Mercedes y firmó un sólido 1-2 junto con su compañero de equipo Kimi Antonelli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2030517834627903505&partner=&hide_thread=false ¡ACÁ ESTÁ EL GANADOR!



George Russell cruzó la meta y se transformó en el primer vencedor de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el #AusGP.



Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Zg8kRDaYgW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 8, 2026 El Gran Premio de China, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmu Tras el GP de Australia, Franco Colapinto no tendrá tiempo para descansar y el próximo fin de semana del 13 al 15 de marzo disputará el Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái donde se tendrá que poner manos a la obra para mejorar su rendimiento junto a Alpine.

El viernes 13 de marzo, Franco enfrentará la primera y única práctica libre en Shanghái que será a las 12:30 (hora de Argentina). Luego, a las 4:30 disputará la Sprint Shootout para que el sábado 14 corra la carrera Sprint a las 12:00. Unas horas más tarde (4:00), se llevará a cabo la clasificación. Finalmente, el domingo se correrá el Gran Premio de China a partir de las 4:00 hora de Argentina.