Ni el mejor "del resto", ni el peor de todos: Alpine, con un punto y mucho trabajo por delante

El estreno de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó una conclusión incómoda para Alpine . El equipo francés no protagonizó un desastre absoluto, pero tampoco mostró el rendimiento que muchos esperaban después de haber apostado con tanta anticipación al nuevo reglamento técnico.

Durante todo el campeonato anterior, la estructura de Enstone repitió el mismo mensaje: el verdadero objetivo estaba puesto en 2026. Con ese argumento justificó un año difícil en términos de resultados, mientras concentraba recursos en el desarrollo de su nuevo monoplaza.

La primera parada del calendario, el Gran Premio de Australia , ofreció un primer indicio de la realidad competitiva del equipo. El décimo puesto de Pierre Gasly permitió sumar un punto, una cifra demasiado modesta para una escudería que pretendía liderar el grupo de mitad de parrilla.

El francés fue quien sostuvo el resultado del equipo durante la carrera en Melbourne. Tras partir desde la zona media (ganando dos lugares por los prematuros abandonos de Piastri y Hulkenberg), logró mantenerse dentro del grupo que peleaba por codiciado último punto durante buena parte de la prueba.

Aun así, la realidad es que el resultado quedó lejos de lo que el propio equipo había planteado como meta. En la previa del campeonato, el asesor deportivo Flavio Briatore había fijado un objetivo claro: pelear por los primeros lugares del segundo pelotón (o sea, detrás de los Mercedes, los Ferrari, los McLaren y los –o el- Red Bull).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2030516040380412317&partner=&hide_thread=false Off the mark for this season pic.twitter.com/Xpo4hgmnHh — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 8, 2026

Un fin de semana cuesta arriba para Franco Colapinto

La otra cara del fin de semana fue la carrera de Franco Colapinto. Desde el inicio del viernes el piloto argentino tuvo dificultades para encontrar ritmo con el A526, un contraste con las señales alentadoras que el equipo había mostrado durante los test de pretemporada.

En clasificación logró avanzar a la Q2, pero allí quedó relegado al último lugar de la tanda, lo que lo obligó a iniciar la carrera muy retrasado. La largada ofreció uno de los momentos más espectaculares del fin de semana: Colapinto evitó un accidente al esquivar con reflejos el auto detenido de Liam Lawson.

Franco Colapinto y una maniobra a pura muñeca para evitar un choque con Lawson X @Alpine_club

La carrera parecía encaminarse dentro de la normalidad hasta que apareció el episodio que cambió por completo su panorama. La FIA informó que su monoplaza estaba siendo investigado por una posible irregularidad en el procedimiento de salida.

Un error que condicionó la carrera

Poco después llegó la confirmación: una sanción de stop and go de diez segundos, una dura penalización que obliga al piloto a detenerse en su box sin recibir asistencia.

La comunicación por radio dejó en claro que el problema no había sido del piloto. Su ingeniero asumió la responsabilidad del equipo y le transmitió el mensaje: “Oh, amigo, lo siento mucho. Ha sido una infracción en la línea de salida por nuestra parte. Vale, concentrémonos en la carrera, por favor, amigo. Lo siento”.

Desde ese momento la carrera del argentino quedó prácticamente definida. Tras cumplir la sanción regresó a pista muy atrás (pasó de 16 a 20) y el equipo optó por una estrategia de resistencia, manteniéndolo durante muchas vueltas con el mismo juego de neumáticos.

franco colapinto Franco Colapinto, perjudicado por Alpine, capítulo mil. X @AlpineF1Team

Melbourne dejó una conclusión difícil de maquillar. Alpine no fue el peor equipo del fin de semana, pero tampoco el protagonista que esperaba ser después de haber sacrificado tanto y por tanto tiempo. Y cuando la apuesta es tan grande, empezar así no es solo un mal resultado: es una señal de alerta.