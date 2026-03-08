Steve Nielsen dio la cara tras el error que perjudicó a Franco Colapinto en Australia

El piloto argentino debió cumplir una penalización durante la prueba luego de un error en la parrilla de salida. La infracción se produjo cuando un integrante del equipo tocó el monoplaza después de la señal que indica que ya no se puede intervenir en el coche.

Tras la carrera, el director de la escudería, Steve Nielsen , se refirió públicamente a lo ocurrido y asumió la responsabilidad del equipo por el incidente que terminó afectando al argentino.

El momento exacto en el que Alpine perjudica a Franco Colapinto en Australia

El momento exacto en el que Alpine perjudica a Franco Colapinto en Australia

“Dejamos Australia con un punto en el bolsillo tras el décimo puesto de Pierre. Fue una carrera muy intensa al volante para él, con muchas luchas duras en pista y, al final, logró un resultado sólido tras mostrar mucha resistencia y habilidad en un escenario desafiante donde se deben considerar tantos factores”, explicó Nielsen en el balance posterior a la competencia.

En ese mismo análisis, el directivo reconoció el problema que afectó al piloto argentino: “Desafortunadamente, un error operativo por parte de Franco significó que tuvo que cumplir una penalización, lo que acabó con cualquier posibilidad de que sumara puntos”.

Sin embargo, también dejó en claro que la escudería asume lo sucedido y se disculpó con el piloto: “Esto es algo que, como equipo, asumimos y solo podemos pedir disculpas a Franco, ya que estaba fuera de su control”.

alpine colapinto Steve Nielsen analizó lo ocurrido con Franco Colapinto en Melbourne. X @alpineclub_esp

Finalmente, Nielsen destacó la complejidad de la carrera y puso la mirada en lo que viene dentro de la Fórmula 1. “Desde un punto de vista deportivo, vivimos un Gran Premio muy único con diferentes tácticas y artimañas entrando en juego y algunas perspectivas interesantes sobre la carrera subiendo y bajando por la parrilla”, señaló.

Además, remarcó que el campeonato recién comienza y anticipó el próximo desafío del calendario: “Nuestra atención se dirige al Sprint del Gran Premio de China del próximo fin de semana, donde se presenta un nuevo desafío”.