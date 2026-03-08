¿Chicana a Boca? El sugestivo posteo de Argentinos luego de que se cayera el pase de Alan Lescano

Ante el interés de Boca, Argentinos volvió a marcar postura sobre el enganche y sentenció su futuro con un particular video en las redes sociales.

Argentinos le volvió a marcar la cancha a Boca con Alan Lescano. Esta vez, con una indirecta en las redes.

El pase de Alan Lescano a Boca, que parecía tomar forma, entró en un punto muerto y hoy está prácticamente descartado. El capitán de Argentinos era uno de los grandes anhelos de Juan Román Riquelme para cerrar el mercado de pases xeneize, pero las diferencias económicas trabaron una negociación que venía complicada desde el inicio.

En medio de ese escenario apareció un mensaje que muchos interpretaron como el cierre definitivo de la novela que, de todas formas, no duró mucho. Desde las redes oficiales del Bicho publicaron un video con algunas de las mejores jugadas del enganche y lo acompañaron con una frase breve pero sugerente: "Ay Pipa".

El detalle más llamativo fue la música elegida por los de La Paternal para acompañar el posteo: de fondo sonaba “Y si te quedas, ¿qué?”, un guiño que para varios hinchas funcionó como un mensaje directo sobre la continuidad del zurdo en el equipo que dirige Nicolás Diez.

El video que publicó Argentinos en medio del interés de Boca por Alan Lescano Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/2030431672013914382&partner=&hide_thread=false #AAAJ Alann pic.twitter.com/Ik1eqSViw0 — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) March 7, 2026 El principal obstáculo estuvo siempre en la conformación del pase de Lescano. El Bicho posee solo el 50% de la ficha, mientras que la otra mitad pertenece a Gimnasia. Por eso, antes de avanzar con la venta, el presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, pidió tiempo para intentar comprar ese porcentaje y así quedarse con una porción mayor de una eventual transferencia.