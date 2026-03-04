La tajante postura de Argentinos frente al interés de Boca por Alan Lescano y Hernán López Muñoz

El presidente de Argentinos bajó un mensaje fuerte en medio de los rumores que llegan desde la Ribera.

Argentinos Juniors fijó postura ante el interés de Boca Juniors por Alan Lescano. Cristian Malaspina fue contundente al referirse a una posible salida del 10 en este mercado de pases. El presidente explicó la situación contractual del volante, cuyo pase pertenece en un 50 por ciento al Bicho y el otro 50 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

“No hay nada. Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene venderlo a Lescano. Es un jugador que nos costará un montón reemplazarlo. Hasta que no cambie la situación contractual, la posición del club es esta”, afirmó en diálogo con DSports Radio.

Boca-Argentinos Alan Lescano, el 10 de Argentinos Juniors, es un viejo anhelo de Boca Juniors. FotoBaires La dirigencia ya dejó en claro en otras oportunidades que antes de analizar una venta buscarán ampliar el porcentaje de la ficha. Además, el mediocampista de 24 años renovó recientemente su contrato hasta diciembre de 2029, lo que refuerza la intención de sostenerlo en el equipo que hoy dirige Nicolás Diez.

No es la primera vez que desde Boca posan los ojos en Lescano. En mercados anteriores su nombre también estuvo en carpeta, pero en La Paternal remarcan que solo una oferta fuera de mercado podría modificar el escenario.