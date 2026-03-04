La "nueva" Fórmula 1, según Alpine: claves para entender los cambios y cómo impactarán en pista

A pocos días del inicio de la temporada, Alpine difundió un contenido explicativo en redes sociales donde desglosó los principales cambios que introduce el reglamento 2026 en los coches de la Fórmula 1 , una transformación que promete modificar por completo la dinámica de las carreras.

La publicación hace foco en la evolución de los monoplazas, que serán más livianos, compactos y con menor carga aerodinámica. Este rediseño apunta a mejorar la eficiencia y generar autos más ágiles, aunque también más desafiantes para los pilotos.

Otro de los puntos centrales está en la unidad de potencia, donde el equilibrio entre motor térmico y eléctrico será mucho más marcado, con un protagonismo creciente de la energía recuperada en pista.

Entre los aspectos destacados por Alpine aparece la incorporación de sistemas que modificarán la forma de correr. La aerodinámica activa permitirá ajustar el comportamiento del auto según el momento de la vuelta, mientras que nuevas herramientas de gestión energética influirán directamente en los adelantamientos.

En ese sentido, el tradicional DRS será reemplazado por mecanismos que otorgan potencia extra en momentos puntuales, lo que podría generar maniobras más impredecibles y estratégicas.

alpine pretemporada El A526 de Alpine, listo para la nueva era. X @AlpineF1Team

El posteo también remarca que la gestión de la batería será determinante: los pilotos deberán decidir cuándo atacar y cuándo conservar energía, lo que introduce una variable táctica mucho más compleja que en temporadas anteriores.

Además, la categoría avanza hacia una mayor sustentabilidad, con combustibles completamente sostenibles y un enfoque técnico que busca eficiencia sin perder rendimiento, uno de los grandes objetivos de esta nueva etapa.

En este contexto, equipos como Alpine apuestan a haber interpretado mejor que sus rivales este cambio de paradigma, en un campeonato que arranca sin referencias claras y con la promesa de ofrecer un espectáculo distinto desde la primera carrera.

Los cambios explicados por Alpine

La Fórmula 1 se verá diferente esta temporada. Aerodinámica activa: los pilotos podrán ajustar el ángulo de los alerones delantero y trasero. Esto no se puede hacer en rectas designadas, abriendo los flaps y aplanando los alerones para reducir la resistencia y aumentar la velocidad.

alpine 2026 1 Alpine explicó los cambios para la F1 2026. Instagram @alpinef1team

Autos más sensibles: se ha implementado una distancia entre ejes más corta para un mejor manejo en las curvas, mientras que los neumáticos más estrechos reducirán la resistencia y quitarán peso del auto.

alpine 2026 2 Alpine explicó los cambios para la F1 2026. Instagram @alpinef1team

Nuevas funciones para competir en la pista: el DRS se ha sustituido por el Modo Adelantamiento, que permite a los pilotos desplegar energía eléctrica adicional para atacar cuando están a menos de un segundo del coche de delante. También contarán con el Botón Boost para activar la máxima potencia del motor y la batería.

alpine 2026 3 Alpine explicó los cambios para la F1 2026. Instagram @alpinef1team

Cambios en el motor: los híbridos turbo de 1.6 litros del año pasado se mantendrán, con algunos cambios clave. Tendrán una distribución 50/50 entre gasolina y electricidad, y el Sistema de Recuperación de Energía (ERS) del coche ahora puede recargar la batería con el doble de energía por vuelta.