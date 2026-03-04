Alpine sorprendió con un anuncio clave antes del inicio de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de ponerse en marcha con el Gran Premio de Australia , que se disputará entre el 8 y 9 de marzo en el circuito de Albert Park. El inicio del campeonato llega con expectativas renovadas en medio de cambios técnicos y nuevos protagonistas.

Uno de los focos principales estará en Franco Colapinto , quien afrontará su primer calendario como piloto titular desde la fecha inicial. A bordo del A526, el argentino buscará consolidarse en la categoría tras sus experiencias parciales en temporadas anteriores (2024 y 2025).

En ese contexto, Alpine comunicó una novedad importante vinculada a su programa de desarrollo: el joven Alex Dunne se incorporará a la academia del equipo mientras continúa su evolución en la Fórmula 2.

La llegada de Dunne refuerza la estrategia de Alpine de invertir en talentos emergentes, una política clave para sostener competitividad a largo plazo en la categoría. El equipo francés continúa ampliando su base de pilotos jóvenes con proyección internacional.

Al mismo tiempo, el objetivo inmediato estará centrado en el rendimiento del nuevo monoplaza y en la adaptación de Colapinto a una temporada completa, en la que tendrá la oportunidad de medirse desde el inicio con el resto de la parrilla.

Qué dijo Colapinto antes del estreno en Australia

En paralelo a los anuncios institucionales, el piloto argentino también generó repercusión en redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo antes del inicio del campeonato. "Buenooooo primer RACE WEEK del año!!!!! muchas ganas vamos carajo", escribió en su cuenta de Instagram, junto a un posteo musicalizado con Llenos de Magia de La Vela Puerca.

La publicación despertó una ola de reacciones positivas entre los fanáticos, que siguen de cerca cada paso del argentino en la previa de una temporada que puede marcar un antes y un después en su carrera.

franco colapinto1 Franco Colapinto, expectante por el comienzo de la temporada 2026 de la F1. www.francolapinto.com

Vale destacar que Colapinto nunca había iniciado un campeonato desde la primera fecha. Su debut en la Fórmula 1 se produjo en 2024 con Williams Racing durante el Gran Premio de Italia, mientras que en 2025 tuvo su primera participación con Alpine en Emilia-Romaña.

Cronograma del GP de Australia

El fin de semana de competencia tendrá el siguiente programa:

Jueves 5

FP1: 22:30

Viernes 6

FP2: 02:00

FP3: 22:30

Sábado 7

Clasificación: 02:00

Domingo 8

Carrera: 01:00

Con todo listo, la Fórmula 1 inicia un nuevo ciclo con grandes expectativas y con Colapinto como uno de los nombres a seguir desde la primera carrera.