Colapinto, contundente a días del debut: "Es hora de obtener los resultados que el equipo merece"

De cara al estreno en la Fórmula 1 2026 de este viernes, Franco Colapinto expresó sus sensaciones en la previa de un nuevo año con Alpine.

La espera llega a su fin. Este fin de semana comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1. Franco Colapinto volverá a las pistas este viernes para las prácticas libres del GP de Australia y está esperanzado para este nuevo año, en el que tanto él como Alpine quieren tener un mejor rendimiento respecto del flojísimo 2025 que dejaron atrás.

Este martes, el joven piloto pilarense dio declaraciones para el sitio web oficial de la escudería francesa, en las que dejó sus sensaciones en la previa de este renovado desafío y fue contundente respecto de sus expectativas: "Nunca me he sentido más preparado para competir. Es hora de obtener los resultados que el equipo merece", indicó.

Las sensaciones de Franco Colapinto en la previa franco colapinto1 Colapinto y Alpine buscan mejorar el rendimiento tras un muy flojo 2025. @francolapinto "El año pasado se trató de sentar las bases para este momento. Ahora que ha llegado, el objetivo es claro: rendir con fuerza y obtener resultados consistentes. Creo firmemente que estamos listos para dar ese paso adelante", reconoció el argentino. Y destacó luego: "La preparación ha sido una experiencia totalmente nueva para mí, ya que por primera vez en mi carrera he podido completar un programa de invierno completo".

Por su parte, le dio importancia a la experiencia que fue ganando en estos años: "Tras haber disputado 26 Grandes Premios, me siento con más experiencia y entiendo mejor lo que se necesita para progresar como piloto y atleta profesional. He trabajado duro física y mentalmente, concentrándome en cada detalle para asegurarme de estar listo".