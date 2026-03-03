Fórmula 1 2026: quién es el piloto más experimentado de la grilla y que puesto ocupan Gasly y Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 combina historia, vigencia y renovación en una grilla que mezcla campeones consagrados con jóvenes en pleno crecimiento. En ese contexto, el nivel de experiencia de los pilotos se convierte en un factor clave para entender el presente y proyectar el futuro de la categoría.

En la cima de ese ranking de pilotos "más experimentados" aparece Fernando Alonso , quien continúa ampliando su legado como el piloto con mayor cantidad de participaciones en la historia de la F1. Su debut se remonta al 4 de marzo de 2001, en el Gran Premio de Australia disputado en Melbourne , donde inició una trayectoria marcada por la longevidad y la competitividad.

Muy cerca se encuentra Lewis Hamilton , siete veces campeón del mundo y aún protagonista en la elite. Su irrupción en 2007 con McLaren fue impactante: logró podios en sus primeras carreras y rápidamente se consolidó como una de las grandes figuras de la categoría.

Dentro de este panorama, los pilotos de Alpine ocupan posiciones bien diferenciadas en cuanto a experiencia. Pierre Gasly , con 30 años, se ubica como el décimo piloto más experimentado de la parrilla actual, consolidado tras varias temporadas en la categoría desde su debut en 2017 .

Por su parte, Franco Colapinto aparece en el puesto 18 del ranking. Con 22 años, el argentino atraviesa su primera temporada completa en la Fórmula 1, luego de haber debutado en 2024 y afianzarse como titular en 2025. Estos datos fueron compartidos por la cuenta especializada Alpine Club.

franco colapinto1 Si bien es la tercera temporada de Franco Colapinto en la F1, es la primera en la que empieza como titular desde el arranque. Instagram @alpinef1team

El contraste entre Gasly y Colapinto refleja dos momentos distintos dentro de un mismo equipo. El francés aporta rodaje, conocimiento y regularidad, cualidades fundamentales para el desarrollo del monoplaza y la estrategia en carrera.

En cambio, el argentino representa la nueva generación: talento en crecimiento, adaptación constante y margen de evolución. Su llegada a Alpine marcó un paso importante en su carrera y lo posiciona como una de las apuestas a futuro dentro de la escudería.

Los más experimentados de la Fórmula 1 2026

El listado completo de experiencia en la actual parrilla está encabezado por Fernando Alonso y Lewis Hamilton, seguidos por nombres como Nico Hülkenberg, Sergio Pérez y Valtteri Bottas. También figuran pilotos consolidados como Max Verstappen, Carlos Sainz, Esteban Ocon y Lance Stroll.

Más atrás aparecen Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Alex Albon y Oscar Piastri. En el tramo final del ranking se ubican los más jóvenes o con menor recorrido, entre ellos Liam Lawson, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad.

pilotos f1 Los pilotos más experimentados de la Fórmula 1. X @alpineclub_esp

Este equilibrio entre experiencia y juventud define el presente de la Fórmula 1, donde cada temporada renueva el desafío de combinar historia y proyección en la máxima categoría del automovilismo.