El comunicado de la FIA que pone en duda la presencia de la Fórmula 1 en Medio Oriente

Tras los ataques en Baréin, el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, dejó en claro que "está en alerta" la presencia de la Fórmula 1.

La FIA lanzó un comunicado y puso en alerta a la Fórmula 1 tras los ataques en Medio Oriente.

La creciente inestabilidad en Medio Oriente empezó a repercutir de lleno en el automovilismo internacional y puso en estado de alerta a la Fórmula 1. El pasado sábado por la madrugada, un misil impactó a unos 20 kilómetros del Circuito Internacional de Baréin, situación que obligó a suspender las pruebas privadas que Pirelli tenía programadas en ese escenario.

Aunque el proyectil no tuvo como objetivo el trazado ni ocasionó daños materiales, el episodio generó inquietud dentro del paddock y motivó una revisión inmediata de los protocolos de seguridad. El personal afectado se encuentra fuera de peligro, pero el incidente se dio en el marco de una escalada regional que mantiene bajo vigilancia a varios países del Golfo.

El presidente de la FIA habló sobre los ataques en Medio Oriente y puso en alerta la presencia de la F1 En ese escenario tomó la palabra el titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien dejó en claro cuál será la postura del organismo rector a la hora de evaluar la continuidad de las competencias en la región. “La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones”, aseguró el dirigente a través de un comunicado oficial. En su mensaje, también expresó su solidaridad con las víctimas de los últimos episodios y subrayó la necesidad de anteponer la seguridad de la población civil y el diálogo en un contexto atravesado por la incertidumbre.

Ben Sulayem cuenta con el apoyo de Bernie Ecclestone Foto: FIA La FIA lanzó un comunicado sobre la F1 tras los ataques en Medio Oriente. FIA Ben Sulayem detalló que la FIA mantiene comunicación constante con los clubes miembros, los promotores, las escuderías y el personal que se encuentra en la región, al tiempo que monitorea minuto a minuto la evolución del conflicto. En ese escenario, remarcó que se analizarán con especial atención los compromisos venideros en Medio Oriente, tanto de la Fórmula 1 como del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), antes de tomar cualquier determinación.

El comunicado de la FIA "Como presidente de la FIA, mis pensamientos están con todos los afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y acompañamos a las familias y comunidades impactadas.