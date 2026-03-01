Alerta en la F1 por los bombardeos en Medio Oriente: el test que se suspendió y ¿corren peligro algunos GP?

Tras los bombardeos en Irán, Israel y Qatar, la Fórmula 1 suspendió un test de neumáticos Pirelli y ahora la gran duda pasa a si se corren los GP en esa zona.

La tensión geopolítica volvió a sacudir al deporte motor. Mientras las miradas internacionales se concentraban en el conflicto que involucró a Estados Unidos, Israel e Irán, la escalada de bombardeos en Medio Oriente terminó impactando de lleno en la agenda de la Fórmula 1. La categoría reina, que tenía previsto llevar adelante un ensayo técnico clave en la región, debió modificar sus planes ante un escenario marcado por la incertidumbre y el riesgo.

El ensayo estaba programado en el Circuito Internacional de Baréin, en Sakhir, donde se iban a evaluar compuestos de lluvia desarrollados por Pirelli. Las escuderías designadas para rodar eran Mercedes-AMG Petronas y McLaren, que debían aportar datos fundamentales para el desarrollo de los neumáticos en condiciones extremas. Sin embargo, el contexto obligó a bajar la persiana antes de que los monoplazas salieran a pista.

Se suspendieron los test de Pirelli de la F1 en Baréin por los bombardeos en Medio Oriente La determinación no fue deportiva, sino preventiva. Ante la amenaza latente en el espacio aéreo regional, la prioridad pasó a ser la seguridad de equipos y personal. La cancelación del test dejó en pausa un trabajo estratégico para el futuro reglamentario y evidenció cómo factores externos pueden alterar incluso la planificación más meticulosa del paddock.

fórmula 1 baréin Se suspendieron los test de neumáticos Pirelli en Baréin por los bombardeos en Medio Oriente. X @F1 Por su parte, según informó el medio Motorsport, la casa de neumáticos comunicó: "Las dos jornadas de test han sido canceladas por razones de seguridad, a raíz de la evolución de la situación internacional. Todo el personal de Pirelli actualmente presente en Manama se encuentra a salvo en los hoteles. La empresa está trabajando para garantizar su seguridad y organizar el regreso a Italia y a Inglaterra lo antes posible".