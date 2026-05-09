Atento, Colapinto: la decisión que tomaría la FIA para reemplazar a los dos GP cancelados tras el conflicto en Medio Oriente

La Fórmula 1 y la FIA continúan trabajando para reestructurar el calendario 2026 después de la suspensión de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin . En las últimas horas, el sitio MotorsportWeek reveló una nueva alternativa que analizan las autoridades para completar el cronograma de la temporada.

Según el mencionado medio, una de las opciones que se evalúa en caso de que no disminuya el conflicto bélico en Medio Oriente es disputar dos fechas consecutivas en Las Vegas, sede que actualmente recibe a la categoría en noviembre. La propuesta surge como una solución de emergencia para evitar que el campeonato pierda demasiadas competencias en el tramo final del año.

Tomando como referencia declaraciones de Stefano Domenicali, quien deslizó que solo uno de los dos Grandes Premios suspendidos podría recuperarse, el portal RacingNews365 aseguró que Baréin aparece hoy con mayores posibilidades de mantenerse en el calendario. Esto se debe principalmente a que el país ya levantó varias de las restricciones de circulación implementadas tras el ataque iraní.

La Fórmula 1 analiza correr dos carreras seguidas en Las Vegas para reemplazar a los GP de Arabia Saudita y Baréin.

La intención sería reprogramar la carrera en el Bahrain International Circuit para el fin de semana del 4 de octubre. De concretarse, la Fórmula 1 afrontaría una exigente seguidilla de tres carreras consecutivas, ya que la fecha quedaría ubicada entre Azerbaiyán y Singapur.

Por su parte, Arabia Saudita todavía enfrenta limitaciones vinculadas al espacio aéreo y trabaja sobre la posibilidad de trasladar su Gran Premio al 6 de diciembre, fecha originalmente reservada para el GP de Emiratos Árabes Unidos. Eso abriría la puerta a mover la carrera de Abu Dhabi al 13 de diciembre para cerrar el campeonato.

Mientras tanto, tanto la FIA como la F1 y la FOM siguen monitoreando la evolución del conflicto en Medio Oriente. Ante la incertidumbre, Silverstone Circuit ya se postuló para albergar una segunda fecha en 2026, mientras que Mohammed Ben Sulayem también dejó abierta la posibilidad de adelantar el regreso del Gran Premio de Turquía.