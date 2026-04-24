La Fórmula 1 confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía a partir de la próxima temporada

La Fórmula 1 confirmó el regreso del Gran Premio de Turquía al calendario a partir de la temporada 2027. La competencia se disputará en el circuito de Istanbul Park, bajo un acuerdo que se extenderá por cinco años, hasta 2031, marcando la vuelta de una sede con historia dentro del campeonato mundial.

El anuncio fue respaldado por el presidente turco Recep Tayyip Erdoan, quien destacó la importancia global del certamen. “La Fórmula 1 figura entre los eventos deportivos más prestigiosos del mundo, distinguiéndose por su carácter espectacular, su público joven y su papel pionero en las tecnologías automovilísticas”, expresó. También remarcó el interés que genera la categoría en el país, especialmente entre las nuevas generaciones.

Por su parte, el CEO de la Fórmula 1 , Stefano Domenicali, celebró el acuerdo y subrayó el valor del regreso de Estambul al calendario . “Estamos encantados de regresar a la increíble y vibrante ciudad de Estambul desde 2027 para entusiasmar a todos nuestros fanáticos en Turquía y en todo el mundo en uno de los circuitos más emocionantes y desafiantes de la Fórmula 1”, señaló.

La historia del GP de Turquía en la Fórmula 1

La prueba turca formó parte del calendario de la Fórmula 1 entre 2005 y 2011, consolidándose como una de las sedes más particulares del campeonato por la exigencia del trazado de Istanbul Park. Luego desapareció del calendario, aunque regresó de forma puntual en 2020 y 2021 debido a las modificaciones provocadas por la pandemia de COVID-19.

En ese período, el circuito volvió a recibir a la categoría en condiciones especiales. En 2020, el estado de la pista generó un escenario complejo tras un reasfaltado reciente, lo que derivó en baja adherencia y una carrera muy particular. Allí, Lewis Hamilton se quedó con la victoria y alcanzó su séptimo título mundial, igualando el récord de Michael Schumacher.

Un año más tarde, el GP volvió a disputarse en Turquía y el triunfo fue para Valtteri Bottas, en una edición nuevamente condicionada por la lluvia pero con una pista más estable que en la temporada anterior.

gp turquía1 Turquía vuelve a la Fórmula 1. www.formula1.com

En el historial del Gran Premio, el piloto más exitoso es Felipe Massa, quien logró tres victorias en Turquía. En tanto, Lewis Hamilton aparece como otro de los grandes ganadores del trazado, con dos triunfos, en 2010 y 2020, consolidando su dominio en distintas etapas del circuito.