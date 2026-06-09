La FIA convocó una audiencia clave tras el reclamo de Alpine por Pierre Gasly en Mónaco

La polémica del Gran Premio de Mónaco todavía no quedó atrás . La Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) confirmó que analizará esta semana la solicitud presentada por Alpine para revisar las sanciones que privaron a Pierre Gasly de subir al podio en el Principado.

El equipo francés había anticipado, una vez finalizada la carrera, que recurriría al denominado Derecho de Revisión con el objetivo de revertir las decisiones de los comisarios deportivos. La escudería considera que existen elementos suficientes para reexaminar las penalizaciones que alteraron el resultado final de la prueba.

Este martes, la FIA publicó dos documentos oficiales en los que confirmó la recepción de dos solicitudes independientes relacionadas con las sanciones de cinco segundos que recibió Gasly durante la carrera del domingo.

La audiencia se llevará a cabo de manera virtual el jueves a las 13:00 (hora central europea, es decir, durante la mañana en Argentina)) y estará dividida en dos etapas. En primer lugar, Alpine deberá demostrar que cuenta con un "elemento nuevo significativo y relevante" que no estaba disponible cuando se adoptaron las decisiones originales.

Ese requisito está contemplado en el Artículo 14 del Código Deportivo Internacional de la FIA y representa el principal obstáculo para cualquier equipo que pretenda reabrir un caso ya resuelto.

Solo si los comisarios consideran que existe nueva evidencia válida se avanzará a una segunda instancia, en la que se evaluará nuevamente el fondo de las sanciones impuestas al piloto francés.

Las penalizaciones que cambiaron el resultado de Mónaco

Gasly protagonizó una de las actuaciones más destacadas del fin de semana al avanzar desde la novena posición de la parrilla hasta cruzar la bandera a cuadros en el tercer lugar. Sin embargo, su resultado quedó comprometido por dos infracciones vinculadas al límite de velocidad en el pitlane. Los comisarios le aplicaron dos penalizaciones de cinco segundos por exceder los 60 km/h permitidos en apenas 0,1 km/h y 0,4 km/h, respectivamente.

primera sanción gasly La primera penalización que recibió Pierre Gasly en el GP de Mónaco.

segunda penalización gasly La segunda penalización de la FIA a Gasly: un exceso de velocidad de 0,1 km/h.

La situación generó un amplio debate, porque Mónaco presentó una cantidad inusualmente alta de infracciones similares. Esto se debe a las particularidades del pitlane del circuito, donde la FIA no utiliza una medición instantánea de velocidad, sino que calcula una velocidad media mediante transpondedores y puntos de cronometraje distribuidos a lo largo de la calle de boxes.

Según diversas interpretaciones, el sistema pudo haber detectado ventajas derivadas de trayectorias más cortas dentro de la zona de velocidad controlada, aun cuando los pilotos circularan respetando el límite establecido.

El difícil camino para recuperar el tercer puesto

Tras aplicarse los diez segundos de sanción acumulados, Gasly cayó del tercer al séptimo puesto en la clasificación final. Como consecuencia, Isack Hadjar heredó el último escalón del podio, mientras que Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad avanzaron una posición. Para que el francés recupere el tercer lugar, Alpine necesita que ambas penalizaciones sean anuladas, un escenario que no resulta sencillo considerando los antecedentes recientes de la categoría.

Después de la carrera, Gasly expresó públicamente su frustración por la resolución de los comisarios. "No creo que haya nada que pueda hacerme más daño ahora mismo", afirmó. "Llevo diez años dejándome la piel por esta clase de momentos".

pierre gasly Gasly cruzó la meta en el tercer lugar, pero dos penalizaciones lo relegaron en la clasificación definitiva. X @AlpineF1Team

Más adelante, agregó: "Hicimos todo bien hoy, estar en ese podio delante de todos los aficionados que vinieron. Este es el tipo de momento que, para mí, no nos puede ser arrebatado por razones injustas".

La experiencia demuestra que los pedidos de Derecho de Revisión rara vez prosperan en la Fórmula 1, ya que los equipos suelen tener dificultades para aportar pruebas que cumplan simultáneamente con los criterios de novedad y relevancia exigidos por la FIA. No obstante, existen antecedentes exitosos, como el caso de Carlos Sainz en Zandvoort durante la temporada pasada, cuando una penalización fue anulada tras la presentación de nuevas imágenes onboard que no habían estado disponibles durante la carrera.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la audiencia del jueves, donde Alpine intentará convencer a los comisarios de reabrir un caso que podría modificar nuevamente el resultado del Gran Premio de Mónaco.