Festeja Colapinto: la FIA tomó una decisión que podría beneficiar a Alpine

La FIA publicó los resultados de una medición clave sobre las unidades de potencia y el fallo favorece a Mercedes, algo que también beneficia a los franceses.

Alpine y un beneficio clave de la FIA para el resto de la temporada 2026.

La Fórmula 1 estrenó en 2026 un novedoso mecanismo destinado a equilibrar la competencia entre los fabricantes de motores. Se trata del sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO), una herramienta impulsada por la FIA que permite a las marcas con menor rendimiento introducir mejoras en sus unidades de potencia a lo largo de la temporada.

El funcionamiento del programa se basa en evaluaciones periódicas realizadas por el organismo rector, que compara el desempeño de cada motorista y determina qué margen de evolución tendrá cada uno. El objetivo es evitar diferencias excesivas y ofrecer a los fabricantes que se encuentran rezagados la posibilidad de reducir la brecha con los líderes.

La primera medición se llevó a cabo tras el Gran Premio de Miami y dejó a Ford, proveedor de Red Bull, en lo más alto de la tabla de rendimiento. Como consecuencia, la marca estadounidense no podrá introducir actualizaciones en sus motores hasta la próxima revisión técnica que realice la FIA, manteniendo congelado su desarrollo por el momento.

La FIA falló a favor de Mercedes en una cuestión que beneficia directamente a Alpine colapinto qualy1 Un fin de semana complicado para Franco Colapinto. Instagram @alpinef1team Detrás aparece Mercedes, ubicada aproximadamente un 2% por debajo del nivel mostrado por Red Bull. Esa diferencia le otorga al fabricante alemán la posibilidad de aplicar mejoras adicionales con una inversión extra autorizada de hasta tres millones de dólares. Una noticia que también beneficia a los equipos clientes de la marca: McLaren, Williams y Alpine, donde compite Franco Colapinto.

Más atrás se encuentran Ferrari y Audi, que dispondrán de un margen aún mayor para evolucionar. La escudería italiana estaría cerca de un 4% por debajo de la referencia, mientras que la firma alemana presenta una diferencia estimada de entre el 4% y el 6%. En consecuencia, ambas podrán trabajar con más libertad en el desarrollo de sus unidades de potencia durante los próximos meses.