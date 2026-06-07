La bronca de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Mónaco: "No salió nada"

Franco Colapinto atravesó un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 . El piloto argentino de Alpine finalizó en la decimoquinta posición , no logró sumar puntos y cerró una de sus actuaciones más complicadas de la temporada 2026.

Luego de largar desde el 14° puesto, el bonaerense se vio involucrado en distintas situaciones que condicionaron su carrera. Una penalización en la calle de boxes, una parada poco favorable y varios incidentes en pista terminaron relegándolo al último lugar entre los pilotos que completaron la competencia en el histórico trazado callejero.

Una vez finalizada la prueba, Colapinto habló con los medios y no ocultó su decepción por un resultado que lo dejó lejos de los objetivos planteados para el fin de semana. Además de expresar su frustración, analizó los factores que impidieron que pudiera pelear por los puntos.

El piloto de Alpine hizo un repaso de los inconvenientes que enfrentó durante la competencia y explicó por qué nunca pudo recuperarse en el clasificador. “Fue una carrera larga, muy frustrante, no salió nada. Es imposible pasar. Paramos temprano y perdimos dos puestos. Después no paró nadie, cambiaron gomas con la bandera roja y en el relanzamiento me chocó Fernando Alonso, que me hizo chocar con Nico Hulkenberg. Después choqué a Carlos Sainz que venía lento ”, señaló Colapinto.

El argentino consideró que la sucesión de contratiempos terminó condicionando cualquier posibilidad de conseguir un mejor resultado en un circuito donde los sobrepasos son extremadamente difíciles.

“La verdad que fue una carrera muy frustrante, un fin de semana complicado. No aprovechamos las oportunidades y da un poco de bronca. Era un fin de semana especial en Mónaco. Terminó siendo una carrera muy aburrida, una pena. Hay que rever cosas y entender el por qué de algunas situaciones”, agregó.

La explicación de la penalización y el próximo desafío

Más adelante, Colapinto aseguró que el ritmo del auto era competitivo, aunque diferentes circunstancias terminaron jugando en contra de su estrategia. “Teníamos buen ritmo, pero la bandera roja me hizo perder más tiempo”, explicó sobre uno de los momentos clave de la carrera.

El piloto también se refirió a la penalización que recibió por exceder el límite de velocidad en la calle de boxes. Según detalló, el problema estuvo relacionado con un aspecto técnico y no con un error de conducción. “Es algo del sistema, no algo nuestro. Hay muchos pasos en la calle de boxes, capaz es por eso”, manifestó.

Las declaraciones de Colapinto tras el GP de Mónaco Las declaraciones de Colapinto tras el GP de Mónaco

Pese al resultado adverso en Mónaco, Colapinto ya apunta a la próxima cita del calendario. La Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, cuya actividad comenzará el viernes 12 de junio con las primeras prácticas libres, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 14.

El argentino buscará dejar atrás un fin de semana complejo y volver a pelear por los puntos en una pista que presenta características muy diferentes a las del trazado monegasco.