En un final accidentado, Franco Colapinto terminó 15° en un GP de Mónaco que ganó Kimi Antonelli

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Mónaco, el sexto del año, que se disputó este domingo en las calles del principado de la Costa Azul; donde el español Carlos Sainz (Williams) abandonó, accidentado -sin lamentar daños-, y su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó undécimo, logrando su mejor resultado del año.

Antonelli, de 19 años, logró su quinta victoria en la F1, la quinta (seguida) del curso, al anotarse en el circuito urbano de Montecarlo una carrera alocada en su tramo final -con dos coches de seguridad, una interrupción con bandera roja y una resalida desde la parrilla, a falta de ocho vueltas- que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó segundo y el francés Isack Hadjar (Red Bull), tercero.

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After a frantic finish, the Top is in #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Franco Colapinto terminó 15° y Kimi Antonelli ganó el GP de Mónaco El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), que está siendo investigado, concluyó décimo, una posición que, de confirmarse, supondría el primer punto del año para la última escudería en entrar en el Mundial; en una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en decimoquinta posición.