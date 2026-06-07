En un final accidentado, Franco Colapinto terminó 15° en un GP de Mónaco que ganó Kimi Antonelli

Kimi Antonelli volvió a relargar de gran manera y mantuvo el primer puesto
Volvió la velocidad a Mónaco y Antonelli, con toda la presión encima, movió muy bien y se escapó. Russell también partió bien y le robó el tercer puesto a Hadjar, para quedar detrás de su compañero italiano y Hamilton, que aseguró sin problemas el segundo puesto. Gasly también pasó a Hadjar y está cuarto a casi ocho segundos del británico de Mercedes, que debe cumplir una sanción de paso. Colapinto quedó último entre los 15 autos que siguen en pista.