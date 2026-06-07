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Franco Colapinto terminó 15° en el GP de Mónaco.
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En un final accidentado, Franco Colapinto terminó 15° en un GP de Mónaco que ganó Kimi Antonelli

Colapinto cerró un fin de semana para el olvido en el Principado de Montecarlo y finalizó 15°. Por su parte, el italiano cosechó su quinta victoria al hilo.

MDZ Deportes

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Mónaco, el sexto del año, que se disputó este domingo en las calles del principado de la Costa Azul; donde el español Carlos Sainz (Williams) abandonó, accidentado -sin lamentar daños-, y su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó undécimo, logrando su mejor resultado del año.

Antonelli, de 19 años, logró su quinta victoria en la F1, la quinta (seguida) del curso, al anotarse en el circuito urbano de Montecarlo una carrera alocada en su tramo final -con dos coches de seguridad, una interrupción con bandera roja y una resalida desde la parrilla, a falta de ocho vueltas- que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó segundo y el francés Isack Hadjar (Red Bull), tercero.

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Franco Colapinto terminó 15° y Kimi Antonelli ganó el GP de Mónaco

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), que está siendo investigado, concluyó décimo, una posición que, de confirmarse, supondría el primer punto del año para la última escudería en entrar en el Mundial; en una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en decimoquinta posición.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto, por delante de los dos Racing Bulls, el del neozelandés Liam Lawson y el del sueco-británico Arvid Lindblad, una carrera con innumerables investigaciones y unas cuantas penalizaciones en carrera. El francés Pierre Gasly (Alpine) -compañero de Colapinto- fue séptimo; un puesto por delante del tailandés Alexander Albon, vecino de garajes de Sainz.

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Otro piloto galo, Esteban Ocon (Haas) concluyó noveno una carrera tras la cuál Antonelli lidera el certamen con 156 puntos, 66 más que Hamilton, que le arrebató la segunda plaza general a su compatriota George Russell (Mercedes), que tras ser penalizado varias veces este domingo, no pasó del decimotercer puesto y suma 88 unidades. Antonelli llegará con esa holgada ventaja al circuito de Montmeló (Barcelona), sede, el próximo fin de semana, del Gran Premio de Catalunya.

Fuente: EFE

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Mónaco

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Kimi Antonelli ganó el GP de Mónaco: Colapinto terminó 15°

El piloto italiano sigue haciendo historia en la Fórmula 1: ganó en el emblemático circuito del Principado de Montecarlo y cosechó su quinta victoria al hilo. Por su parte, Franco Colapinto cerró un fin de semana para el olvido y terminó 15°.

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Kimi Antonelli volvió a relargar de gran manera y mantuvo el primer puesto

Volvió la velocidad a Mónaco y Antonelli, con toda la presión encima, movió muy bien y se escapó. Russell también partió bien y le robó el tercer puesto a Hadjar, para quedar detrás de su compañero italiano y Hamilton, que aseguró sin problemas el segundo puesto. Gasly también pasó a Hadjar y está cuarto a casi ocho segundos del británico de Mercedes, que debe cumplir una sanción de paso. Colapinto quedó último entre los 15 autos que siguen en pista.

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Habrá relanzamiento

Los comisarios avisaron a los equipos que la carrera se reanudará dentro de poco. Y llegó otra mala noticia para Russell, que recibió una sanción de "drive through" (dejar pasar) por no haber cumplido correctamente su sanción de tiempo en la parada realizada durante el Safety Car.

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Bandera roja en Mónaco: se detiene la carrera

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Se la pegó Leclerc en la relanzada y otro Safety Car en Mónaco

Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari en la última curva del circuito y terminó estrellándose contra los muros. Un nuevo Safety Car y todo indica que terminará la carrera así con las posiciones en las que está.

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Choque de Stroll y Virtual Safety Car

El canadiense perdió el control de su Aston Martin y terminó impactando contra los muros de contención. Esto beneficia en gran parte a los pilotos que tenían que cumplir una sanción.

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Hamilton también fue sancionado y por ahora Leclerc es quien toma el segundo lugar en Mónaco

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Gasly también fue sancionado con 5 segundos

Al igual que Colapinto, el piloto francés fue sancionado con una penalización de 5 segundos por exceder la velocidad en el pit lane.

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Abandono de Lando Norris y se lamenta McLaren

El campeón del mundo comenzó a perder ritmo en su MCL40 y los mecánicos le dijeron que vaya a los boxes para retirar el coche. Este es el cuarto abandono de la carrera (Bearman, Bottas y Verstappen, los otros tres).

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Sanción de 5 segundos a Franco Colapinto

Colapinto deberá cumplir una penalización de cinco segundo por exceder la velocidad en el pit lane. Mala noticia para el argentino, que estaba bien posicionado para ir a recuperar algunas posiciones posiciones. Está a menos de un segundo de Ocon.

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Sanción de 5 segundos a Russell

Russell deberá cumplir una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad en la calle de boxes. Colapinto empieza a calentar las gomas y marca su mejor vuelta para achicar a ocho segundos la distancia con Ocon.

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Mala parada de Alpine y Franco Colapinto cayó al 15° lugar en el GP de Mónaco

Los mecánicos de Alpine no tuvieron una buena parada en el auto de Franco Colapinto (3.8s) y este cayó al 15° lugar tras su salida de boxes.

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Antonelli arrasa en Mónaco, pero las paradas empiezan a definir las posiciones

Las Ferraris ya pararon y siguen en el mismo puesto. Por su parte, en el cuarto escalón se encuentro Piastri y atrás de él se ubica Pierre Gasly. Norris, Russell, Hadjar, Lawson y Albon, el resto del top 10.

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Hadjar se queja por radio de problemas en la unidad de potencia y Russell está muy cerca de pasarlo

El francés de Red Bull le comentó a su equipo por radio que la unidad de potencia está fallando y que busquen solucionar el problema. Esto lo aprovecha George Russell, quien está a menos de un segundo, y podría superarlo en las próximas vueltas.

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Franco Colapinto ganó un puesto y se ubica 12°

El pilarense ganó otro puesto en el Principado de Montecarlo tras el ingreso a boxes de Nico Hulkenberg. Ahora, se mantiene 12° en la carrera.

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Antonelli lidera a placer en Montecarlo y ya le saca una buena ventaja a las Ferraris

El italiano lidera a placer el GP de Mónaco y ya le sacó casi 5 segundos de ventaja a Lewis Hamilton, el segundo. Por su parte, los Alpine se mantienen en las mismas posiciones: Gasly 7° y Colapinto 13°.

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¡Se quedó Max Verstappen en la largada!

El tetracampeón del mundo no pudo mover su monoplaza y fue sobrepasado por todos los pilotos. Antonelli movió muy bien y se mantuvo en la pole position mientras que las Ferraris lo escoltan. Por su parte, Franco Colapinto se ubica 13°.

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Alpine ya está listo para el GP de Mónaco

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La grilla de partida del GP de Mónaco

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