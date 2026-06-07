Colapinto quedó involucrado en el incidente doble que terminó con el abandono de Sainz

Las últimas vueltas del Gran Premio de Mónaco dejaron un contacto entre Franco Colapinto y Carlos Sainz que terminó con el abandono del piloto español. La acción se produjo poco después del relanzamiento de la carrera.

Sin embargo, la secuencia había comenzado instantes antes. Nico Hulkenberg tocó a Sainz durante la reanudación de la prueba y dejó al Williams en una situación comprometida cuando el grupo todavía circulaba muy junto.

A continuación se produjo el contacto con Colapinto . El argentino no pudo evitar encontrarse con el coche del español, que terminó realizando un trompo y quedó fuera de carrera cuando ocupaba posiciones que le permitían aspirar a sumar puntos.

Dos toques a Carlos Sainz en el tramo final del GP de Mónaco

Dos toques a Carlos Sainz en el tramo final del GP de Mónaco

Tras revisar la maniobra, los comisarios consideraron responsable a Hulkenberg del incidente inicial y le aplicaron una penalización de 10 segundos. Como consecuencia, el piloto alemán cayó hasta la 14ª posición en la clasificación final.

Williams también se refirió a lo ocurrido mediante un mensaje publicado en redes sociales: "Tras una colisión con Hulkenberg en el reinicio, Carlos se ha visto forzado a retirar el coche".

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After a collision with HUL on the restart, Carlos has been forced to retire the car. — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) June 7, 2026

El español quedó fuera de carrera en el tramo final de una prueba que tuvo múltiples incidentes y neutralizaciones en las calles del Principado.