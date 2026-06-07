Así fue la maniobra de Franco Colapinto para esquivar a Verstappen en la largada de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 comenzó con un momento de máxima tensión cuando Max Verstappen quedó detenido en la largada y obligó al resto de los pilotos a reaccionar rápidamente para evitar una colisión. Entre ellos estuvo Franco Colapinto , que logró sortear el incidente sin consecuencias.

El argentino partió desde la séptima fila de la grilla y tuvo una salida limpia, pero apenas unos metros después se encontró con el Red Bull inmóvil del neerlandés. Gracias a una rápida maniobra, Colapinto pasó por la derecha del monoplaza de Verstappen y pudo continuar su carrera sin daños.

La situación se produjo cuando Verstappen , que había clasificado segundo y largaba junto al poleman Kimi Antonelli, sufrió un problema en el momento en que se apagaron los semáforos . Mientras el resto del pelotón aceleraba rumbo a Sainte Dévote, el RB22 permaneció detenido en la parrilla.

La escena obligó a varios pilotos a modificar su trayectoria. Charles Leclerc fue uno de los primeros en esquivar al Red Bull, pero también Colapinto debió actuar con rapidez para evitar el contacto. El movimiento del argentino resultó clave para mantenerse en carrera y evitar quedar involucrado en un incidente que pudo haber tenido consecuencias mayores.

El drama de Verstappen en Mónaco

Qué le pasó a Max Verstappen en la largada de Mónaco Qué le pasó a Max Verstappen en la largada de Mónaco

Finalmente, Verstappen consiguió volver a poner en marcha el coche, aunque poco después confirmó por radio que tenía un problema en el motor. Red Bull optó por retirar el monoplaza y decretó un abandono que alteró el desarrollo de la prueba desde la primera vuelta.

Para Colapinto, en cambio, la maniobra le permitió seguir adelante sin inconvenientes y aprovechar además el abandono del tetracampeón del mundo para ganar una posición en el clasificador desde el inicio del Gran Premio de Mónaco.