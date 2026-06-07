¡En el mismo lugar! Los accidentes que obligaron a neutralizar el Gran Premio de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco parecía encaminado hacia un cierre sin mayores sobresaltos después de una carrera marcada por el abandono de Max Verstappen en la largada y el sólido liderazgo de Kimi Antonelli . Sin embargo, dos accidentes terminaron alterando el desarrollo de la prueba y obligaron a la intervención de la dirección de carrera.

Los protagonistas fueron Lance Stroll y Charles Leclerc , quienes sufrieron accidentes en distintos momentos de la competencia. Más allá de la diferencia de vueltas entre ambos incidentes, existió un detalle llamativo: los dos se produjeron en el mismo sector del circuito.

Esa coincidencia terminó teniendo un impacto directo en la carrera, ya que primero provocó el ingreso del Safety Car y más tarde derivó en una bandera roja cuando la prueba ingresaba en su tramo final.

El primer incidente ocurrió cuando Lance Stroll perdió el control de su Aston Martin y golpeó contra las barreras. El accidente obligó a desplegar el Safety Car para permitir el retiro del monoplaza y garantizar la seguridad en la zona afectada.

El accidente de Lance Stroll en el GP de Mónaco El accidente de Lance Stroll en el GP de Mónaco

La neutralización abrió una ventana estratégica para los equipos y modificó varios planes en los boxes. Ferrari aprovechó ese momento para detener a sus dos pilotos, aunque la decisión terminó generando frustración en Charles Leclerc, que buscaba acercarse a Lewis Hamilton y sacar provecho de la penalización que pesaba sobre el británico.

Con la pista nuevamente despejada, la carrera retomó su ritmo habitual y parecía encaminada hacia un desenlace sin mayores novedades.

Leclerc chocó en el mismo lugar y provocó la bandera roja

Pero el golpe más fuerte llegó en la vuelta 67. Cuando ocupaba la tercera posición y se perfilaba para subir al podio frente a su público, Leclerc perdió el control de su Ferrari al salir de la última curva.

El monegasco informó por radio que tenía problemas con los frenos de su SF-26. Sin respuesta del coche en el momento de girar, terminó impactando contra las barreras mientras aceleraba hacia la recta principal.

El accidente de Charles Leclerc en el GP de Mónaco El accidente de Charles Leclerc en el GP de Mónaco

El accidente tuvo además una consecuencia inesperada para el desarrollo de la prueba. El Ferrari chocó prácticamente en el mismo punto en el que Stroll se había accidentado unas vueltas antes. La reiteración de un incidente en esa zona llevó primero a una nueva neutralización y posteriormente a la decisión de mostrar la bandera roja para reparar las defensas y retirar los restos del monoplaza.

Así, los dos accidentes más importantes del Gran Premio de Mónaco tuvieron un denominador común: ocurrieron en el mismo sector del circuito y obligaron a la FIA a intervenir en dos oportunidades para garantizar la continuidad de la carrera en condiciones seguras.