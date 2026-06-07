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Franco Colapinto larga desde el puesto 14° en el GP de Mónaco.
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En vivo: Franco Colapinto se ubica 13° en un GP de Mónaco que está detenido por bandera roja

Franco Colapinto se mantiene en el 13° lugar en Montecarlo y a falta de 10 giros se detuvo la carrera por el choque de Charles Leclerc.

MDZ Deportes

Franco Colapinto quiere seguir manteniendo su gran presente en la Fórmula 1 y tras conseguir dos resultados históricos en Miami y Canadá, el pilarense de 23 años afrontará una verdadera prueba de fuego este domingo a partir de las 10:00 (hora de Argentina): correrá el Gran Premio de Mónaco en las emblemáticas calles del Principado de Montecarlo.

El piloto de Alpine saldrá desde la posición 14° mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde la 9° posición. Por su parte, en la parte de adelante Kimi Antonelli largará desde la pole position y será escoltado por el tetracampeón del mundo, Max Verstappen. Detrás de ellos se ubicarán las dos Ferraris con Hamilton en el 3° lugar y Leclerc en el 4°.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Mónaco

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Bandera roja en Mónaco: se detiene la carrera

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Se la pegó Leclerc en la relanzada y otro Safety Car en Mónaco

Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari en la última curva del circuito y terminó estrellándose contra los muros. Un nuevo Safety Car y todo indica que terminará la carrera así con las posiciones en las que está.

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Choque de Stroll y Virtual Safety Car

El canadiense perdió el control de su Aston Martin y terminó impactando contra los muros de contención. Esto beneficia en gran parte a los pilotos que tenían que cumplir una sanción.

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Hamilton también fue sancionado y por ahora Leclerc es quien toma el segundo lugar en Mónaco

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Gasly también fue sancionado con 5 segundos

Al igual que Colapinto, el piloto francés fue sancionado con una penalización de 5 segundos por exceder la velocidad en el pit lane.

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Abandono de Lando Norris y se lamenta McLaren

El campeón del mundo comenzó a perder ritmo en su MCL40 y los mecánicos le dijeron que vaya a los boxes para retirar el coche. Este es el cuarto abandono de la carrera (Bearman, Bottas y Verstappen, los otros tres).

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Sanción de 5 segundos a Franco Colapinto

Colapinto deberá cumplir una penalización de cinco segundo por exceder la velocidad en el pit lane. Mala noticia para el argentino, que estaba bien posicionado para ir a recuperar algunas posiciones posiciones. Está a menos de un segundo de Ocon.

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Sanción de 5 segundos a Russell

Russell deberá cumplir una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad en la calle de boxes. Colapinto empieza a calentar las gomas y marca su mejor vuelta para achicar a ocho segundos la distancia con Ocon.

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Mala parada de Alpine y Franco Colapinto cayó al 15° lugar en el GP de Mónaco

Los mecánicos de Alpine no tuvieron una buena parada en el auto de Franco Colapinto (3.8s) y este cayó al 15° lugar tras su salida de boxes.

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Antonelli arrasa en Mónaco, pero las paradas empiezan a definir las posiciones

Las Ferraris ya pararon y siguen en el mismo puesto. Por su parte, en el cuarto escalón se encuentro Piastri y atrás de él se ubica Pierre Gasly. Norris, Russell, Hadjar, Lawson y Albon, el resto del top 10.

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Hadjar se queja por radio de problemas en la unidad de potencia y Russell está muy cerca de pasarlo

El francés de Red Bull le comentó a su equipo por radio que la unidad de potencia está fallando y que busquen solucionar el problema. Esto lo aprovecha George Russell, quien está a menos de un segundo, y podría superarlo en las próximas vueltas.

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Franco Colapinto ganó un puesto y se ubica 12°

El pilarense ganó otro puesto en el Principado de Montecarlo tras el ingreso a boxes de Nico Hulkenberg. Ahora, se mantiene 12° en la carrera.

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Antonelli lidera a placer en Montecarlo y ya le saca una buena ventaja a las Ferraris

El italiano lidera a placer el GP de Mónaco y ya le sacó casi 5 segundos de ventaja a Lewis Hamilton, el segundo. Por su parte, los Alpine se mantienen en las mismas posiciones: Gasly 7° y Colapinto 13°.

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¡Se quedó Max Verstappen en la largada!

El tetracampeón del mundo no pudo mover su monoplaza y fue sobrepasado por todos los pilotos. Antonelli movió muy bien y se mantuvo en la pole position mientras que las Ferraris lo escoltan. Por su parte, Franco Colapinto se ubica 13°.

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Alpine ya está listo para el GP de Mónaco

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La grilla de partida del GP de Mónaco

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