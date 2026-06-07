En vivo: Franco Colapinto se ubica 13° en un GP de Mónaco que está detenido por bandera roja

Franco Colapinto quiere seguir manteniendo su gran presente en la Fórmula 1 y tras conseguir dos resultados históricos en Miami y Canadá, el pilarense de 23 años afrontará una verdadera prueba de fuego este domingo a partir de las 10:00 (hora de Argentina): correrá el Gran Premio de Mónaco en las emblemáticas calles del Principado de Montecarlo.

El piloto de Alpine saldrá desde la posición 14° mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde la 9° posición. Por su parte, en la parte de adelante Kimi Antonelli largará desde la pole position y será escoltado por el tetracampeón del mundo, Max Verstappen. Detrás de ellos se ubicarán las dos Ferraris con Hamilton en el 3° lugar y Leclerc en el 4°.