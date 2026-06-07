En vivo: Franco Colapinto se ubica 13° en un GP de Mónaco que está detenido por bandera roja
Franco Colapinto se mantiene en el 13° lugar en Montecarlo y a falta de 10 giros se detuvo la carrera por el choque de Charles Leclerc.
Franco Colapinto se mantiene en el 13° lugar en Montecarlo y a falta de 10 giros se detuvo la carrera por el choque de Charles Leclerc.
Franco Colapinto quiere seguir manteniendo su gran presente en la Fórmula 1 y tras conseguir dos resultados históricos en Miami y Canadá, el pilarense de 23 años afrontará una verdadera prueba de fuego este domingo a partir de las 10:00 (hora de Argentina): correrá el Gran Premio de Mónaco en las emblemáticas calles del Principado de Montecarlo.
El piloto de Alpine saldrá desde la posición 14° mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde la 9° posición. Por su parte, en la parte de adelante Kimi Antonelli largará desde la pole position y será escoltado por el tetracampeón del mundo, Max Verstappen. Detrás de ellos se ubicarán las dos Ferraris con Hamilton en el 3° lugar y Leclerc en el 4°.
RED FLAG— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 7, 2026
Cars return to the pit lane. pic.twitter.com/ULinhvhoG2
Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari en la última curva del circuito y terminó estrellándose contra los muros. Un nuevo Safety Car y todo indica que terminará la carrera así con las posiciones en las que está.
¡CHARLES SE AGARRA LA CABEZA Y NO LO PUEDE CREER! Leclerc no pudo frenar y chocó solo contra el muro en Mónaco. ¡Bandera roja llegando al final!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026
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El canadiense perdió el control de su Aston Martin y terminó impactando contra los muros de contención. Esto beneficia en gran parte a los pilotos que tenían que cumplir una sanción.
¡SAFETY CAR EN MÓNACO! Stroll no llegó a bloquear y terminó chocando contra el muro cuando entraba en al recta principal.#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/I2Xlm5E5Xf— SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026
Leclerc is now within the five second buffer he needs behind Hamilton for P2 ↔Hamilton will have a five second penalty added to his race time at the end #F1 #MonacoGP | LAP 54/78 pic.twitter.com/aRvud5mXF7— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Al igual que Colapinto, el piloto francés fue sancionado con una penalización de 5 segundos por exceder la velocidad en el pit lane.
LAP 55/78Pierre’s also picked up a 5-second penalty for speeding in the pit lane. LAW is +14.5s behind so as it stands is ok.— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 7, 2026
El campeón del mundo comenzó a perder ritmo en su MCL40 y los mecánicos le dijeron que vaya a los boxes para retirar el coche. Este es el cuarto abandono de la carrera (Bearman, Bottas y Verstappen, los otros tres).
NORRIS SLOWS IN THE TUNNEL! Russell and Hadjar quickly pass the McLaren, and Norris is told to bring the car in to retire! #F1 #MonacoGP | LAP 45/78 pic.twitter.com/mbD4YjEskL— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Colapinto deberá cumplir una penalización de cinco segundo por exceder la velocidad en el pit lane. Mala noticia para el argentino, que estaba bien posicionado para ir a recuperar algunas posiciones posiciones. Está a menos de un segundo de Ocon.
¡MALAS NOTICIAS PARA FRANCO! Colapinto fue sancionado con 5 segundos en el #MonacoGP por exceder los límites de velocidad en el Pit Lane.Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/B2iuPtRLsZ— SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026
Russell deberá cumplir una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad en la calle de boxes. Colapinto empieza a calentar las gomas y marca su mejor vuelta para achicar a ocho segundos la distancia con Ocon.
Five Second Penalty George Russell is also penalised for speeding in the pit lane! #F1 #MonacoGP | LAP 40/78 pic.twitter.com/63LxIwXt2q— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
Los mecánicos de Alpine no tuvieron una buena parada en el auto de Franco Colapinto (3.8s) y este cayó al 15° lugar tras su salida de boxes.
Franco perdió mucho tiempo: 3.6 segundos, la parada de Colapinto en boxes...#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YTX4zCZeze— SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026
Las Ferraris ya pararon y siguen en el mismo puesto. Por su parte, en el cuarto escalón se encuentro Piastri y atrás de él se ubica Pierre Gasly. Norris, Russell, Hadjar, Lawson y Albon, el resto del top 10.
El francés de Red Bull le comentó a su equipo por radio que la unidad de potencia está fallando y que busquen solucionar el problema. Esto lo aprovecha George Russell, quien está a menos de un segundo, y podría superarlo en las próximas vueltas.
"The engine is not healthy right now" Hadjar reports that he has "no power", and Russell has the Red Bull in his sights!#F1 #MonacoGP | LAP 21/78 pic.twitter.com/EzJ9dv6QMl— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
El pilarense ganó otro puesto en el Principado de Montecarlo tras el ingreso a boxes de Nico Hulkenberg. Ahora, se mantiene 12° en la carrera.
El italiano lidera a placer el GP de Mónaco y ya le sacó casi 5 segundos de ventaja a Lewis Hamilton, el segundo. Por su parte, los Alpine se mantienen en las mismas posiciones: Gasly 7° y Colapinto 13°.
Antonelli is our leader with Hamilton and Leclerc CHASING down the Mercedes! #F1 #MonacoGP | LAP 3/78 pic.twitter.com/zEfWJJTjQx— Formula 1 (@F1) June 7, 2026
El tetracampeón del mundo no pudo mover su monoplaza y fue sobrepasado por todos los pilotos. Antonelli movió muy bien y se mantuvo en la pole position mientras que las Ferraris lo escoltan. Por su parte, Franco Colapinto se ubica 13°.
¿QUÉ PASÓ CON MAX? Verstappen se quedó frenado en la largada, perdió muchas posiciones en el arranque y tuvo que ABANDONAR el Gran Premio de Mónaco. ¡Estaba segundo en la grilla de partida!#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gZfPlTd7YX— SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026
The stage is set pic.twitter.com/mrXn8VpGQS— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 7, 2026
What a Quali! Here's how the grid is set to line up for the Monaco Grand Prix #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Eyf9J8Wnj0— Formula 1 (@F1) June 6, 2026
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