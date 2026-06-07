Colapinto no lo podía creer: su explosiva reacción al enterarse de la sanción en el GP de Mónaco

Franco Colapinto recibió una sanción de cinco segundos de penalización por exceder los límites de pista en el pit lane en Montecarlo.

Franco Colapinto vivió una carrera cuesta arriba en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine había logrado acercarse a la zona de puntos gracias a una estrategia sólida y a mantenerse lejos de los incidentes, pero una sanción por exceso de velocidad en el pitlane terminó complicando sus aspiraciones.

La penalización llegó luego de su paso por boxes y le fue comunicada durante un Auto de Seguridad provocado por el fuerte accidente de Lance Stroll. La reacción de Colapinto fue inmediata y dejó en evidencia su sorpresa. “¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde?”, respondió el pilarense cuando su ingeniero le informó que debía cumplir una sanción de cinco segundos.

La bronca de Franco Colapinto por la sanción de 5 segundos en el GP de Mónaco Desde el muro de Alpine intentaron explicarle que no había sido el único afectado. Según le transmitieron por radio, varios pilotos también fueron investigados y penalizados por exceder el límite de velocidad en la entrada de boxes. Sin embargo, Colapinto insistió en que había activado el limitador antes de llegar a la curva de ingreso al pitlane.

colapinto qualy1 La bronca de Franco Colapinto por la sanción de 5 segundos en el GP de Mónaco. Instagram @alpinef1team

“Pero puse el limitador de velocidad antes de la curva”, argumentó el argentino. Del otro lado, el equipo le confirmó que ya habían planteado el reclamo ante los comisarios, aunque sin éxito. “Sí, ya lo cuestionamos, amigo”, fue la respuesta que recibió el piloto de Alpine.