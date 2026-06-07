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Franco Colapinto

¿Cuándo y donde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P15 en Mónaco?

Colapinto no tuvo un buen fin de semana y finalizó en el 15° puesto en el Principado de Montecarlo. Ahora, el próximo fin de semana tendrá un nuevo desafío.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Franco Colapinto se prepara para el próximo desafío que se le viene en la F1.

Franco Colapinto se prepara para el próximo desafío que se le viene en la F1.

@francolapinto

Tras un flojo rendimiento en las prácticas y clasificación, Franco Colapinto tuvo una discreta actuación este domingo. En la sexta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el piloto argentino, que largó 14°, finalizó el Gran Premio de Mónaco en la 15° posición luego de un complicado inicio en el que fue sancionado con 5 segundos de penalización, pero que al final fue mejorando poco a poco.

En una carrera en la que no se pudo observar mejoras en el monoplaza, Franco tuvo que remar desde atrás debido a los cinco segundos de penalización que le aplicaron tras exceder el límite de velocidad en el pit lane. No obstante, el argentino no entró a los boxes para cumplir la sanción y decidió ir sacandole ventaja a sus perseguidores con el ritmo de pista.

A pesar de que Colapinto no sumó puntos, Alpine se fue contento del Principado de Montecarlo debido a que Pierre Gasly le dio seis puntos de oro a la escudería francesa al terminar en el 7° lugar. Por su parte, el gran ganador de la carrera fue Kimi Antonelli, quien voló con su Mercedes y le pegó una paliza histórica a todos sus rivales al sacarle más de 10 segundos de ventaja a Lewis Hamilton, el segundo.

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El Gran Premio de España, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el GP de Mónaco, Franco Colapinto no tendrá tiempo para descansar y el próximo fin de semana del 12 al 14 de junio disputará el Gran Premio de España en el Circuito Internacional de Montmeló en Catalunya donde se tendrá que poner manos a la obra para mejorar su rendimiento junto a Alpine.

El viernes 12 de junio, Franco enfrentará la primera y segunda práctica que serán a las 8:30 y 12:00 (hora de Argentina). Luego, el sábado a las 7:30 disputará la tercera y última sesión de entrenamientos libres antes de salir a clasificar a las 11:00. Finalmente, el domingo se correrá el Gran Premio de España a partir de las 10:00 hora de Argentina.

colapinto mónaco
Franco Colapinto buscará redimir el flojo fin de semana en Mónaco, la próxima semana en Barcelona.

Franco Colapinto buscará redimir el flojo fin de semana en Mónaco, la próxima semana en Barcelona.

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