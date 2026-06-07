¿Cuándo y donde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P15 en Mónaco?
Colapinto no tuvo un buen fin de semana y finalizó en el 15° puesto en el Principado de Montecarlo. Ahora, el próximo fin de semana tendrá un nuevo desafío.
Tras un flojo rendimiento en las prácticas y clasificación, Franco Colapinto tuvo una discreta actuación este domingo. En la sexta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el piloto argentino, que largó 14°, finalizó el Gran Premio de Mónaco en la 15° posición luego de un complicado inicio en el que fue sancionado con 5 segundos de penalización, pero que al final fue mejorando poco a poco.
En una carrera en la que no se pudo observar mejoras en el monoplaza, Franco tuvo que remar desde atrás debido a los cinco segundos de penalización que le aplicaron tras exceder el límite de velocidad en el pit lane. No obstante, el argentino no entró a los boxes para cumplir la sanción y decidió ir sacandole ventaja a sus perseguidores con el ritmo de pista.
A pesar de que Colapinto no sumó puntos, Alpine se fue contento del Principado de Montecarlo debido a que Pierre Gasly le dio seis puntos de oro a la escudería francesa al terminar en el 7° lugar. Por su parte, el gran ganador de la carrera fue Kimi Antonelli, quien voló con su Mercedes y le pegó una paliza histórica a todos sus rivales al sacarle más de 10 segundos de ventaja a Lewis Hamilton, el segundo.
El Gran Premio de España, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1
Tras el GP de Mónaco, Franco Colapinto no tendrá tiempo para descansar y el próximo fin de semana del 12 al 14 de junio disputará el Gran Premio de España en el Circuito Internacional de Montmeló en Catalunya donde se tendrá que poner manos a la obra para mejorar su rendimiento junto a Alpine.
El viernes 12 de junio, Franco enfrentará la primera y segunda práctica que serán a las 8:30 y 12:00 (hora de Argentina). Luego, el sábado a las 7:30 disputará la tercera y última sesión de entrenamientos libres antes de salir a clasificar a las 11:00. Finalmente, el domingo se correrá el Gran Premio de España a partir de las 10:00 hora de Argentina.