Fórmula 1 2026: qué es ADUO, cómo funciona y cuándo entra en juego

La Fórmula 1 afrontará este fin de semana una instancia clave en la temporada 2026 con la disputa del Gran Premio de Canadá , la segunda carrera de la gira norteamericana y una cita que llega antes de lo habitual en el calendario. Más allá de lo deportivo, la atención estará puesta en un concepto técnico que comienza a tomar fuerza: ADUO .

La carrera de Montreal marcará el final del primer bloque de análisis que la FIA utilizará para medir el rendimiento de las nuevas unidades de potencia . A partir de esos resultados, algunos fabricantes podrían recibir autorizaciones especiales para introducir mejoras adicionales en sus motores.

El término ADUO corresponde a “Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora”, un mecanismo incorporado por la FIA para evitar que los proveedores de motores que hayan quedado demasiado retrasados pierdan competitividad durante la temporada. El sistema forma parte del nuevo reglamento técnico de 2026 y se aplica únicamente sobre el motor de combustión interna.

La normativa establece que la FIA evaluará el rendimiento de cada fabricante mediante un índice específico centrado en el motor de combustión interna, conocido como ICE. El análisis no contempla el desempeño total de la unidad híbrida, sino exclusivamente la parte térmica del propulsor.

Si un fabricante registra un rendimiento al menos un 2% inferior respecto del mejor motor del campeonato, podrá acceder a beneficios de desarrollo. En esos casos, la FIA habilitará una actualización extra para la temporada actual y otra para el año siguiente.

fórmula 1 La Fórmula 1 afronta una nueva etapa técnica con controles específicos sobre el rendimiento de las unidades de potencia. www.formula1.com

El reglamento también contempla situaciones de mayor diferencia. Cuando el déficit supera el 4%, el fabricante podrá disponer de dos oportunidades adicionales de desarrollo por período de evaluación. La intención es reducir desventajas importantes sin modificar el marco general de homologación de motores.

Las mejoras autorizadas podrán aplicarse sobre distintos sectores de la unidad de potencia. Entre ellos figuran componentes internos del motor de combustión, el sistema de escape, el turbocompresor, la válvula de descarga, sensores electrónicos, el ERS, el MGU-K y la electrónica de control del monoplaza.

Canadá definirá las primeras evaluaciones de 2026

El Gran Premio de Canadá tendrá un peso especial porque cerrará el primer ciclo de seguimiento establecido por la FIA para esta temporada. Inicialmente, el organismo había dividido el año en bloques de seis carreras, aunque el calendario debió modificarse tras la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita.

Por ese motivo, la primera etapa quedó compuesta por Australia, China, Japón, Miami y Canadá. Luego de la competencia en Montreal, la FIA dispondrá de un plazo de hasta dos semanas para comunicar los resultados oficiales de la evaluación técnica.

El segundo período abarcará desde el Gran Premio de Mónaco hasta Hungría, mientras que el tercero irá desde Países Bajos hasta Ciudad de México. Una vez emitidos los informes, los fabricantes que cumplan las condiciones para recibir ADUO podrán introducir sus mejoras incluso desde la carrera siguiente.

Otro punto relevante es que las oportunidades de desarrollo no se acumulan. Si un fabricante recibe una actualización extra para 2026 y no la utiliza antes del final de la temporada, perderá ese beneficio. En cambio, las autorizaciones correspondientes a 2027 seguirán disponibles para el próximo campeonato.

Qué componentes podrán modificarse

La FIA detalló que las mejoras permitidas abarcan una parte importante de la arquitectura del motor. El objetivo es que los fabricantes tengan margen para corregir problemas de rendimiento sin necesidad de rehacer completamente sus proyectos.

Las actualizaciones podrán incluir cambios en elementos del motor de combustión interna, sistemas de refrigeración asociados, componentes eléctricos, electrónica de control y distintas áreas vinculadas al funcionamiento del sistema híbrido.

También estarán habilitadas modificaciones en fluidos, funciones hidráulicas y distribución de lastre. Todas las mejoras deberán ser supervisadas y aprobadas por la FIA dentro de los límites establecidos por el reglamento técnico.

fórmula 1 fia La FIA comunicará en las próximas semanas los primeros resultados del programa ADUO. www.formula1.com

El impacto económico y el límite presupuestario

La implementación de ADUO también abrió interrogantes respecto del límite de costes que rige en la Fórmula 1 desde 2021. Frente a eso, la FIA aclaró que el sistema no fue creado como una herramienta de “equilibrio de rendimiento”, sino como un alivio regulatorio para fabricantes con desventajas marcadas.

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, explicó: “Es importante dejar claro que ADUO no es una especie de mecanismo de equilibrio de rendimiento”. Además, sostuvo: “Se trata, de hecho, de un mecanismo de alivio del límite de costes, mediante el cual un fabricante de unidades de potencia que cumpla con los criterios ADUO durante un período de revisión tiene la oportunidad de desarrollar su motor”.

El reglamento financiero de 2026 también prevé compensaciones económicas según el nivel de diferencia detectado. Los fabricantes ubicados entre un 2% y un 4% por debajo del motor líder podrán acceder a ayudas de hasta 3 millones de dólares por período.

En los casos de desventajas más grandes, las cifras aumentarán progresivamente hasta alcanzar montos de hasta 11 millones de dólares. Según la FIA, el objetivo es evitar que la nueva generación de motores genere brechas imposibles de revertir durante la temporada.