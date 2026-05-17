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Jack Doohan

Tras ser reemplazado por Colapinto, Jack Doohan podría regresar a la Fórmula 1 por una sorpresiva decisión

La continuidad de un piloto titular quedó bajo análisis y el nombre de Jack Doohan comenzó a tomar fuerza.

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Jack Doohan forma parte de Haas como piloto de reserva.

Jack Doohan forma parte de Haas como piloto de reserva.

X @HaasF1Team

La Fórmula 1 atraviesa un momento de tensión dentro del Haas F1 Team, donde la continuidad de Esteban Ocon como piloto titular ha comenzado a generar dudas. Diferencias de rendimiento, contrastes en la puntuación con su compañero Oliver Bearman y roces internos con la dirección del equipo mantienen en el foco a la escudería estadounidense.

Ante este panorama, surge la posibilidad de que un piloto con experiencia reciente en Fórmula 1 pueda volver a la parrilla antes de fin de temporada. Se trata de Jack Doohan, quien actualmente cumple funciones como piloto de reserva y pruebas dentro de Haas tras su paso por Alpine.

Doohan ya sabe lo que es competir en Grandes Premios y su experiencia lo convierte en la alternativa más inmediata para el equipo estadounidense si finalmente decide reemplazar a Ocon.

La situación de Esteban Ocon en Haas

El piloto francés no ha logrado consolidar su rendimiento en lo que va de temporada y acumula apenas un punto, frente a los 17 de su compañero Bearman. Además, la relación con el director del equipo, Ayao Komatsu, se ha deteriorado, y fuentes periodísticas señalan que su permanencia hasta final de año no está asegurada.

Recientemente, el periodista Julien Cerasoli para UOL Esporte indicó: “A Komatsu Ayao no le gusta Ocon. Claramente no le gusta y no está contento con su rendimiento actual”. Las declaraciones evidencian la presión que rodea al piloto francés y la necesidad de que sus resultados mejoren en las próximas carreras.

esteban ocon
Jack Doohan suena como reemplazo ante las dudas sobre Esteban Ocon.

Jack Doohan suena como reemplazo ante las dudas sobre Esteban Ocon.

Jack Doohan, la opción inmediata

Tras ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine, Doohan se incorporó a Haas como piloto de pruebas y reserva. Su experiencia en Grandes Premios le da ventaja sobre otros candidatos y lo convierte en el reemplazo más viable a corto plazo.

Además, Doohan ha seguido activo dentro del equipo, participando en entrenamientos y simulaciones, lo que le permite adaptarse rápidamente si recibe la oportunidad de volver a competir como piloto titular. Haas también analiza otras opciones como el japonés Ryo Hirakawa, vinculado con Toyota Gazoo Racing, y jóvenes talentos de Fórmula 2 bajo la órbita de Ferrari y Haas, como Rafael Câmara y Dino Beganovic.

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Jack Doohan fue piloto titular de Alpine las primeras seis carreras de la temporada 2025 y luego fue reemplazado por Franco Colapinto.&nbsp;

Jack Doohan fue piloto titular de Alpine las primeras seis carreras de la temporada 2025 y luego fue reemplazado por Franco Colapinto.

Por ahora, no hay decisiones oficiales, y las próximas carreras serán determinantes tanto para Ocon como para Doohan, cuyo regreso como piloto oficial de la Fórmula 1 podría concretarse antes de que termine la temporada.

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