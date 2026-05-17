Tras ser reemplazado por Colapinto, Jack Doohan podría regresar a la Fórmula 1 por una sorpresiva decisión

La Fórmula 1 atraviesa un momento de tensión dentro del Haas F1 Team, donde la continuidad de Esteban Ocon como piloto titular ha comenzado a generar dudas. Diferencias de rendimiento, contrastes en la puntuación con su compañero Oliver Bearman y roces internos con la dirección del equipo mantienen en el foco a la escudería estadounidense.

Ante este panorama, surge la posibilidad de que un piloto con experiencia reciente en Fórmula 1 pueda volver a la parrilla antes de fin de temporada. Se trata de Jack Doohan , quien actualmente cumple funciones como piloto de reserva y pruebas dentro de Haas tras su paso por Alpine.

Doohan ya sabe lo que es competir en Grandes Premios y su experiencia lo convierte en la alternativa más inmediata para el equipo estadounidense si finalmente decide reemplazar a Ocon .

El piloto francés no ha logrado consolidar su rendimiento en lo que va de temporada y acumula apenas un punto, frente a los 17 de su compañero Bearman. Además, la relación con el director del equipo, Ayao Komatsu, se ha deteriorado, y fuentes periodísticas señalan que su permanencia hasta final de año no está asegurada.

Recientemente, el periodista Julien Cerasoli para UOL Esporte indicó: “A Komatsu Ayao no le gusta Ocon . Claramente no le gusta y no está contento con su rendimiento actual”. Las declaraciones evidencian la presión que rodea al piloto francés y la necesidad de que sus resultados mejoren en las próximas carreras.

esteban ocon Jack Doohan suena como reemplazo ante las dudas sobre Esteban Ocon. Instagram @estebanocon

Jack Doohan, la opción inmediata

Tras ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine, Doohan se incorporó a Haas como piloto de pruebas y reserva. Su experiencia en Grandes Premios le da ventaja sobre otros candidatos y lo convierte en el reemplazo más viable a corto plazo.

Además, Doohan ha seguido activo dentro del equipo, participando en entrenamientos y simulaciones, lo que le permite adaptarse rápidamente si recibe la oportunidad de volver a competir como piloto titular. Haas también analiza otras opciones como el japonés Ryo Hirakawa, vinculado con Toyota Gazoo Racing, y jóvenes talentos de Fórmula 2 bajo la órbita de Ferrari y Haas, como Rafael Câmara y Dino Beganovic.

jack doohan Jack Doohan fue piloto titular de Alpine las primeras seis carreras de la temporada 2025 y luego fue reemplazado por Franco Colapinto. Instagram @ jackdoohan

Por ahora, no hay decisiones oficiales, y las próximas carreras serán determinantes tanto para Ocon como para Doohan, cuyo regreso como piloto oficial de la Fórmula 1 podría concretarse antes de que termine la temporada.