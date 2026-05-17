El equipo de Martín Demichelis quedó al borde del descenso: el milagro que necesita para salvarse

Martín Demichelis atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al Mallorca . El conjunto bermellón perdió 2-0 frente a Levante en una jornada clave de LaLiga y quedó anteúltimo en la tabla a falta de una sola fecha para el cierre del campeonato.

La derrota complicó seriamente las posibilidades de permanencia del equipo español, que ahora depende no solo de ganar su próximo partido, sino también de una combinación de resultados ajenos para evitar el descenso.

En una definición marcada por la pelea entre varios clubes por mantenerse en Primera División, Mallorca terminó siendo uno de los grandes perjudicados de la fecha, especialmente por las victorias de rivales directos como Elche, Deportivo Alavés y el propio Levante.

El equipo de Demichelis comenzó el encuentro con intención de controlar la posesión, pero sufrió un golpe temprano que cambió el desarrollo del partido. A los 30 minutos, una mala salida defensiva terminó con la pelota en los pies de Carlos Espí, que aprovechó la situación para marcar el primer gol del Levante.

El error se originó tras una entrega comprometida del colombiano Johan Mojica hacia el defensor David López, cuyo pase posterior fue interceptado cerca del área. La jugada dejó expuesto al arquero Leo Román y permitió que el conjunto local tomara ventaja.

Con el marcador en contra y los resultados desfavorables en otros estadios, Mallorca no logró reaccionar y terminó recibiendo el segundo gol en el tramo final del partido, resultado que lo dejó en una situación crítica de cara a la última jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RCD_Mallorca/status/2056087242532085917&partner=&hide_thread=false Final del partido. pic.twitter.com/YPQzQWdMWX — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) May 17, 2026

Qué necesita el Mallorca para salvarse

El conjunto dirigido por Demichelis suma 39 puntos y ocupa la penúltima posición de la tabla. Por delante aparecen Girona FC con 40 unidades y un grupo integrado por Elche, Osasuna y Levante, todos con 42 puntos.

Para mantener la categoría, Mallorca deberá vencer obligatoriamente al ya descendido Real Oviedo en la última fecha. Sin embargo, ese resultado por sí solo no le alcanzará.

El equipo bermellón también necesitará que Real Betis no pierda frente a Levante, que Getafe derrote al Osasuna y que Girona supere a Elche para provocar un triple empate que le permita tener posibilidades matemáticas de permanencia.

mallorca Mallorca, dirigido por el argentino Martín Demichelis, perdió y complicó su permanencia. X @RCD_Mallorca

La autocrítica de Demichelis tras la derrota

Después del encuentro, Demichelis asumió la responsabilidad por el momento deportivo del equipo y dejó un mensaje tanto para los hinchas como para la dirigencia del club. “Ofrezco mis servicios a la institución, soy el primero que quiere quedarse. Quiero quedarme y reconstruir pase lo que pase. Me siento feliz en la isla”, expresó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Además, pidió disculpas por la actuación del equipo: “Lo primero que quiero es pedirles disculpas a los hinchas del Mallorca, hoy vino muchísima gente a apoyarnos”. El exentrenador de River Plate también explicó la sustitución de David López tras el error en el primer gol: “Lo cambié no por el error, sino porque no lo veía preparado emocionalmente para seguir”.

Por último, Demichelis aseguró que todavía mantiene esperanza de salvarse en la última jornada. “A esperar el milagro matemático y la institución decidirá qué es lo que le conviene al Mallorca”, concluyó.