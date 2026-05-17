El Cholo Simeone confirmó si sigue o no en el Atlético de Madrid: "Estoy pensando en mí mismo"

Tras una nueva decepcionante temporada sin títulos, Diego Simeone despejó las dudas respecto de su continuidad en el banco del Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid cierra una nueva temporada decepcionante, con un discreto rendimiento en LaLiga y en la que llegó a la final de la Copa del Rey y a semifinales de la Champions League, pero volvió a quedarse con las manos vacías. En ese sentido, volvió a ponerse en cuestión la continuidad de Diego Simeone.

Después de 14 años y medio en el cargo -que lo convierten en el segundo ciclo vigente más longevo de Europa-, y con más de 5 sin ganar ningún título, ya muchas hinchas y gran parte de la prensa se preguntan si el Cholo tiene más cuerda para seguir al frente del Colchonero. Él, en cambio, no tiene dudas al respecto.

El Cholo Simeone confirmó que seguirá siendo DT del Atlético de Madrid El Cholo Simeone confirmó que seguirá siendo DT del Atlético de Madrid DAZN "Si soy honesto, estoy pensando en la próxima temporada. Estoy pensando en mí mismo. Continuaré, pero estoy pensando en cómo abordar una nueva temporada, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo", aseguró este domingo en diálogo con DAZN tras el triunfo 1-0 sobre el Girona, el último de este campeonato en el Metropolitano.

"Estoy con la ilusión de seguir sumando buenos futbolistas, porque esto va de futbolistas, no de entrenadores", remarcó. Y sentenció, como para que no queden dudas: "Tenemos bastantes heridas encima ya y la costra se hizo fuerte. Seguimos con tranquilidad, sabiendo lo que tenemos y lo que podemos traer".