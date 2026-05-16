Luis Enrique, entrenador del PSG, habló en conferencia de prensa y palpitó la gran definición de la Orejona frente a los Gunners con una llamativa frase.

El próximo sábado 30 de mayo, el PSG de Luis Enrique buscará seguir haciendo historia grande en Europa al intentar consagrarse bicampeón de la UEFA Champions League cuando se mida ante el siempre difícil Arsenal de Mikel Arteta en Budapest.

De cara a lo que será la gran definición de la Orejona, el entrenador español habló este sábado en conferencia de prensa en la previa del choque frente al París FC por la Ligue 1 (certamen que se consagraron campeones el fin de semana anterior) y al escuchar muchas preguntas sobre el enfrentamiento ante los Gunners, Luis Enrique lanzó una llamativa frase al recordar la primera Champions que consiguió el PSG en la temporada anterior.

La sorpresiva frase de Luis Enrique palpitando la final de la Champions contra el Arsenal "La primera fue increíble, pero no la recuerdo. Es historia. La segunda es más importante”, afirmó el DT del PSG. "Si uno piensa en el pasado, se distrae. La mejor manera de prepararnos para ese encuentro es jugar con intensidad mañana”, agregó haciendo referencia a que su equipo debe preparase para el choque de mañana.

Luis Enrique. Sporting-PSG Luis Enrique recordó la primera final de Champions con el PSG para palpitar la que disputarán ante el Arsenal en Budapest. Foto: EFE

A raíz de las reiteradas consultas de los periodistas con respecto al trascendental choque, Luis Enrique fue contundente: “Para ser honesto, ni siquiera hemos hablado de la final. Estoy convencido que podemos ganarla. Esa es mi motivación y quiero que todos estén preparados”, sentenció.