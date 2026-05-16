¡Bombazo! Xabi Alonso será el nuevo DT del Chelsea de Enzo Fernández: por cuánto firma

Luego de varios idas y vueltas, Xabi Alonso aceptó la oferta de los Blues y será el nuevo entrenador del vigente campeón del Mundial de Clubes.

Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Chelsea de Enzo Fernández. Según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, el técnico español ya aceptó la propuesta del conjunto londinense y existe un acuerdo total entre las partes para firmar un contrato por las próximas cuatro temporadas. El anuncio oficial sería inminente y marcará un nuevo paso en la carrera del exmediocampista, que continuará su camino en la Premier League tras su exitoso ciclo en Bayer Leverkusen y su posterior salida del Real Madrid.

La llegada de Alonso a Stamford Bridge aparece como una apuesta fuerte de la dirigencia blue después de una temporada marcada por la inestabilidad. Primero estuvo Enzo Maresca y luego tomó el mando Liam Rosenior, pero ninguno logró consolidar el proyecto deportivo. Por eso, el español se transformó rápidamente en la prioridad número uno para encabezar una reconstrucción basada en un plantel joven y con enorme potencial.

Xabi Alonso es el nuevo DT del Chelsea En Chelsea consideran que Xabi Alonso reúne las condiciones ideales para potenciar tanto el funcionamiento colectivo como el crecimiento individual de varias figuras del equipo, entre ellas Enzo Fernández. La dirigencia entiende que su capacidad para desarrollar futbolistas y construir equipos competitivos quedó demostrada durante su etapa en Alemania, donde revolucionó al Leverkusen y lo llevó a conquistar la Bundesliga.

Xabi Alonso Xabi Alonso dirigirá al Chelsea de Enzo Fernández a partir de la próxima temporada. @bayer04

Aunque el club londinense todavía no tiene asegurada su participación en competiciones europeas para la próxima temporada, esa situación no fue un impedimento para Alonso. El entrenador priorizó la posibilidad de dirigir a uno de los gigantes del fútbol inglés y entiende que el proyecto deportivo tiene margen de crecimiento a corto plazo.