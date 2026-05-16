Valentín Perrone logró su tercera pole position y largará 1° en el Gran Premio de Cataluña de Moto3

Valentín Perrone completó una gran vuelta en la qualy de Cataluña y largará desde la pole. Por su parte, su compatriota Marco Morelli lo hará desde el 5° lugar.

El piloto hispano-argentino de Red Bull KTM Tech3, Valentín Perrone, se quedó con la pole position para la carrera principal del Gran Premio de Cataluña de Moto3 que tendrá lugar el domingo.

En el Circuito de Barcelona-Cataluña, el piloto de 18 años se presentó en su ciudad de nacimiento y conquistó su primera pole position de la temporada, la tercera de su incipiente carrera tras lo que fueron las dos del año pasado en Austria y San Marino.

Valentín Perrone largará desde la pole en el GP de Cataluña Con un tiempo de 1:46.679, Perrone se convirtió en el sexto piloto distinto que consigue la pole position esta temporada, arrebatándosela por tan solo cinco milésimas al español David Muñoz en la última vuelta. El oriundo de la ciudad española Santander, Brian Uriarte, finalizó tercero mientras que su compatriota líder de la temporada, Máximo Quiles, largará séptimo.

image Valentín Perrone logró su tercera pole position de su carrera y saldrá 1° en Cataluña. X @Carburando

En el tramo final de la clasificación, el argentino Marco Morelli había logrado colocarse en lo más alto con un tiempo de 1:46.927 pero su compatriota Perrone apareció en el cierre con una vuelta perfecta y terminó quedándose con el mejor registro del sábado.