La fuerte revelación del DT de la Roma sobre el futuro de Dybala que descolocó a Boca

Gian Piero Gasperini habló este sábado en la previa al clásico ante la Lazio y dejó frases contundentes acerca de la continuidad de Dybala en Italia. ¿Y Boca?

El técnico de Dybala en la Roma fue contundente sobre su futuro y en Boca hay preocupación. Foto: @OfficialASRoma

La ilusión de Boca de sumar a Paulo Dybala volvió a recibir un freno inesperado desde Italia. En medio de los rumores cruzados sobre su futuro, apareció una declaración de Gian Piero Gasperini que cambió el panorama y encendió las alarmas en Brandsen 805.

En pocas palabras Gasperini sobre Dybala: Afirmó que la renovación del jugador con AS Roma avanza positivamente y que hay voluntad de ambas partes.

Afirmó que la renovación del jugador con AS Roma avanza positivamente y que hay voluntad de ambas partes. Futuro incierto: El club Boca Juniors mantenía la esperanza de sumar al futbolista, cuyo contrato finaliza en junio.

El club Boca Juniors mantenía la esperanza de sumar al futbolista, cuyo contrato finaliza en junio. Declaraciones clave: Las palabras del entrenador de AS Roma siembran dudas sobre un posible regreso de Dybala a Argentina. Resumen generado por Thinkindot AI

Gasperini jugó fuerte y reveló detalles de las negociaciones de Dybala con la Roma El entrenador de la Roma habló este sábado en conferencia de prensa y lanzó una frase que llenó de dudas al mundo xeneize. “¿La renovación de Dybala? Es importante que tanto el club como el jugador tienen la misma idea y el encuentro ha sido muy positivo“, afirmó el DT, en la previa al clásico contra la Lazio.

La frase no pasó desapercibida porque, desde hace meses, el futuro de la Joya se convirtió en uno de los temas más comentados de cara al próximo mercado de pases. En Argentina, y especialmente en Boca, siempre estuvo latente la esperanza de seducir al campeón del mundo con un regreso al país, aprovechando que su contrato actual con la Loba finaliza el próximo 31 de junio.

dybala roma Dybala mantiene incertidumbre sobre su futuro en la Roma. Instagram @paulodybala

Como si fuera poco, Gasperini fue más allá y dejó en claro que el acuerdo para la continuidad del zurdo ex Juventus en Italia avanza a paso firme. “Si ambas partes tienen voluntad, se puede encontrar una solución”, agregó el experimentado técnico, en una señal que muchos interpretan como un claro acercamiento entre el futbolista y la dirigencia romana.