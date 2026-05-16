Fin de una era: la figura mundial que anunció que se va del Barcelona

Con un emotivo video en sus redes, una de las máximas estrellas del Barcelona expresó públicamente que se irá del club cuando finalice la temporada.

La etapa de Robert Lewandowski en Barcelona ya tiene fecha de cierre. Después de varios meses de rumores y señales que apuntaban a una despedida inminente, el delantero polaco confirmó este sábado que dejará el club cuando finalice la actual temporada.

Lewandowski no renovará su contrato con el Barcelona y se irá libre en junio A punto de cumplir 38 años, el histórico goleador decidió no continuar en el conjunto catalán y le puso fin a un ciclo que comenzó en 2022, cuando llegó desde Bayern Munich como una de las grandes apuestas del club para volver a competir al máximo nivel en Europa. Lo hizo apenas horas después de los festejos por un nuevo título de La Liga y a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales.

“Me voy con la sensación de haber cumplido la misión”, expresó Lewan, en su mensaje de despedida. "Jamás olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí durante estos cuatro maravillosos años", subrayó, en un posteo que hizo emocionar a los hinchas blaugranas.

El video con el que Robert Lewandowski anunció su salida del Barcelona. El video con el que Robert Lewandowski anunció su salida del Barcelona. Video: _rl9

Lo cierto es que los números acompañan esa sensación. Con la camiseta del Barcelona disputó 191 partidos y convirtió 119 goles entre todas las competencias. Además, el ex Borussia Dortmund levantó tres títulos de liga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.