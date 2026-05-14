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Israel acusa a Lamine Yamal de "incitar el odio" por ondear la bandera de Palestina

Lamine Yamal festejó el título de Barcelona ondeando la bandera de Palestina e Israel reacción de manera muy dura contra el futbolista y su club.

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Israel protestó por la actitud de apoyo de Lamine Yamal a Palestina. Foto Efe

Israel protestó por la actitud de apoyo de Lamine Yamal a Palestina. Foto Efe

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha acusado este jueves al futbolista español del FC Barcelona, uno de sus ídolos, Lamine Yamal, de "incitar y fomentar el odio" contra Israel, por su gesto de ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones del título de Liga.

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio, mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", ha asegurado el titular de Defensa de Israel en un mensaje en redes sociales escrito en castellano.

De esta forma, se ha cuestionado si el gesto de Lamine Yamal es "humanitario" o "moral".

Lamine Yamal y Hansi Flick}
Lamine Yamal es sujeto de la protesta de Israel. Foto: Efe

Lamine Yamal es sujeto de la protesta de Israel. Foto: Efe

Para Israel, el club Barcelona apoya al terrorismo

"Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío", ha indicado.

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Y ha reclamado al club blaugrana, "grande y respetado", que "se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo". Dpa

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