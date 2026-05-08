Histórico: Argentina e Israel tendrán vuelo directo y ya hay precios y fechas confirmadas

A partir del 29 de noviembre, dos vuelos semanales unirán a la Argentina con Israel sin escalas, en un trayecto de entre 15 y 16 horas operado por El Al Israel Airlines. La nueva ruta ya tiene pasajes a la venta y promete agilizar de forma histórica la conexión entre Buenos Aires y Tel Aviv.

Por primera vez habrá vuelos directos entre Argentina e Israel.

Cómo será el nuevo vuelo directo entre Argentina e Israel

Desde fines de noviembre, El Al Israel Airlines operará la primera conexión directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, con dos frecuencias semanales:

Lunes y miércoles: Ezeiza → Tel Aviv

Domingo y martes: Tel Aviv → Buenos Aires

Los vuelos se realizarán en aviones Boeing 787-9 Dreamliner con 271 asientos, y el trayecto durará entre 15 y 16 horas sin escalas.

Cuánto cuestan los pasajes del vuelo directo

Los tickets ya están disponibles y llegan con distintos niveles de tarifa:

Desde USD 1.349 ida y vuelta en clase turista “Classic”

Hasta USD 7.000 en clase ejecutiva

Tramos individuales desde USD 773

Las tarifas incluyen equipaje de mano, una valija en bodega de hasta 23 kg, comidas y selección de asiento.

Por qué se aprobó la nueva ruta aérea

La conexión fue autorizada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en el marco del acuerdo de Cielos Abiertos firmado durante la visita oficial del presidente Javier Milei a Jerusalén.

Ese entendimiento habilitó la apertura del mercado aerocomercial y la incorporación de nuevas rutas internacionales entre ambos países.

Qué cambia con el vuelo directo

Hasta ahora, el viaje entre Buenos Aires y Tel Aviv requería escalas en ciudades como Madrid, Roma o Miami, lo que extendía significativamente los tiempos de traslado.

Con la nueva ruta directa:

Se elimina la escala obligatoria

Se reduce el tiempo total de viaje

Se amplía la conectividad entre ambos países

La medida se enmarca en la política de apertura aerocomercial que, según la Secretaría de Transporte, ya sumó más de 50 rutas nuevas desde el inicio de la gestión.

Un hito en la relación entre Argentina e Israel

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, destacó la apertura del vuelo como un avance clave en la relación bilateral y celebró la posibilidad de una conexión directa histórica entre ambos países.

El primer vuelo está previsto para el 29 de noviembre de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa en el vínculo aéreo, turístico y comercial entre Argentina e Israel.