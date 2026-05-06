"El sueño americano está renaciendo en Argentina", Javier Milei llamó a apostar por el país en el Instituto Milken

En medio del impacto local por el escándalo que sacude a Manuel Adorni, el Presidente disertó en Los Ángeles con un fuerte discurso en los que trazó paralelismos con Donald Trump.

Javier Milei dio un discurso en el plenario de cierre de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, celebrada en el exclusivo hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles. Ante un auditorio colmado por los principales referentes del sector financiero, tecnológico y filantrópico global, el mandatario argentino defendió el rumbo de su gestión y ratificó su alianza ideológica con el presidente estadounidense Donald Trump.

El viaje, que representa la visita número 16° de Milei a los Estados Unidos desde el inicio de su mandato, se da en un contexto de fuerte turbulencia política debido a las recientes causas judiciales que complican a su ministro coordinador. Sin embargo, el líder libertario optó por enfocar su exposición de 20 minutos en los logros económicos de su administración y en el posicionamiento geopolítico de la Argentina.

La alianza ideológica con Trump y el "renacer" de la libertad Durante su alocución, Milei trazó una línea directa entre el proceso político que lidera en la Argentina y el movimiento conservador en los Estados Unidos: "El sueño americano no ha muerto. La promesa de libertad para el mundo no ha muerto. Está renaciendo, y lo hace en dos lugares simultáneamente: en Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, y en la Argentina".

El mandatario argumentó que el electorado argentino eligió "poner fin a un ciclo de decadencia" para abrazar las ideas de la libertad, asegurando que esta convergencia bilateral ha reabierto la posibilidad histórica de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio entre ambas naciones. Asimismo, aprovechó el estrado para reclamar que la "libertad" alcance también a países de la región como Cuba y Venezuela.

El llamado a los mercados: "Apuesten por la Argentina" Fiel a su estilo, el Presidente repasó las variables de su programa macroeconómico y presentó los resultados de su gestión como "la prueba fehaciente de que el modelo funciona". Dirigiéndose directamente a los inversores, recordó su participación en el mismo foro hace dos años, y aseguró que quienes apostaron por el país tras su primera invitación "vieron el valor de sus inversiones aumentar en más de un 100% durante el primer año".