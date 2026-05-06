Otro gasto de Manuel Adorni: $14 millones en mobiliario para su vivienda en Caballito están bajo la lupa

Esta nueva cifra corresponde a otro trabajo que el contratista Matías Tabar hizo para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta vez en el semipiso de la calle Miró.

En medio de la investigación que tiene bajo la lupa al patrimonio de Manuel Adorni, salió a la luz un nuevo gasto que realizó el jefe de Gabinete. Se trata de 14 millones de pesos que se usaron para renovar los muebles del departamento ubicado en Caballito.

Esta cifra se desprende de la declaración de Matías Tabar, el contratista que hizo las reformas en la casa del country Indio Cuá. En el marco de esta misma causa, declaró este miércoles Leandro Miano, el hijo de una de las jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete.

Él, quien también es gestor de la compraventa del semipiso de Caballito, ratificó que Manuel Adorni posee una deuda de 65 mil dólares para reformar ese departamento de la calle Miró al 500. El funcionario había acordado devolver ese monto sin plazo ni interés, todo de palabra.

El gasto millonario de Manuel Adorni en muebles Respecto a los muebles, el dato de los $14.000.000 se desprende del hecho de que Matías Tabar realizó un segundo trabajo para la familia Adorni que consistía en obras de carpintería. De acuerdo a lo declarado por el contratista, le había pedido que contactara al mismo carpintero que amuebló Indio Cuá.

Entre los pedidos, se conoció que en diciembre el jefe de Gabinete y su esposa Bettina Angeletti encargaron: