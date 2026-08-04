Ley de Tierras: sin los votos asegurados, Patricia Bullrich confirmó los cambios y habrá final abierto

La jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado , Patricia Bullrich , confirmó los cambios que tendrá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ratificó el tope del 25% para la extranjerización de las tierras y descartó que se vaya a bloquear el acceso a lagos y ríos argentinos. Mientras tanto, afina el número para llegar a la sesión del jueves al mediodía con los votos asegurados.

"Con esta ley, los argentinos van a poder acceder a cualquier lago y a cualquier río del país", afirmó en una conferencia de prensa que tuvo por objetivo defender discursivamente el proyecto de Sturzenegger, en medio de la ola de críticas y manifestaciones en rechazo a la iniciativa, y dejar en claro quiénes acompañarán con los votos al oficialismo.

Tal como había anticipado MDZ , el proyecto del oficialismo incorpora el tope del 25% de titularidad extranjera sobre la superficie rural de cada provincia. El proyecto original no daba precisiones de límites y dejaba casi sin restricciones la extranjerización del suelo argentino.

Frente a las críticas de que el tope que se fija no incluye a los departamentos y municipios provinciales, la exministra defendió la redacción del nuevo texto, al que también accedió este medio. Para ella no tiene sentido que un departamento que tenga tierras altamente productivas tenga el mismo tope que las que no lo son tanto.

Acompañada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), la senadora Nadia Márquez (Neuquén) y Agustín Coto (Tierra del Fuego), Bullrich habló en el Salón de las Provincias del Senado. También estuvo su ladera Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que no tuvo un lugar en la mesa de la conferencia de prensa pero se acercó para la foto.

"Hemos puesto límite del 25% porque Brasil tiene ese porcentaje. Uruguay, Chile, Paraguay y México no tienen nada. Fue en acuerdo de nuestros aliados, y Brasil creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva en el campo en los últimos 30 años", detalló Bullrich frente a la prensa acreditada.

Además, remarcó que "el límite lo va a manejar cada provincia con el criterio que considere mejor". Este no es el único guiño que Bullrich lanzó hacia los gobernadores que serán clave para la definición. El nuevo proyecto ordena a las provincias inscribir en el registro inmobiliario provincial con asiento especial de nacionalidad. La versión previa, la número 15 de este proyecto que cuatro veces fracasó en recinto, remite esa tarea al Registro Nacional de Tierras Rurales.

El poroteo de MDZ: empate técnico y dos indecisos

Al igual que con los proyectos anteriores, Bullrich mantendrá su doctrina: si los votos no están asegurados, no se vota en el recinto. Por eso, en los dos días previos a la sesión trabaja para afinar el poroteo y asegurarse la mayor cantidad de votos para el capítulo III del proyecto de Federico Sturzenegger, que es el que modifica la Ley de Tierras, el más ajustado en números.

La Libertad Avanza tiene asegurados los 21 votos propios. A estos se suman siete de los diez de la UCR, ya que Flavio Fama (Catamarca), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Daniel Kroneberger (La Pampa) no están dispuestos a acompañar al Gobierno con este capítulo del proyecto.

Patricia Bullrich y Nadia Márquz. NA

Bullrich también contará con el apoyo de Julieta Corroza (Neuquén), Beatriz Ávila (Tucumán) y Flavia Royón (Salta), según informó la propia Bullrich en la conferencia de prensa de esta tarde. Además, los tres del PRO también votarían con el Gobierno. "La decisión de fijar el tope del 25% fue clave para definir el voto de Andrea Cristina (Chubut)", deslizó una fuente parlamentaria a MDZ sobre la decisión de la legisladora que responde al gobernador patagónico Ignacio Torres. El último apoyo es el de Carlos "Camau" Espínola (Corrientes).

Así, el oficialismo cuenta con 35 votos. Faltan dos para asegurarse la mayoría de 37 y tener el número cerrado antes del recinto. Sin embargo, esto se aprueba con mayoría simple, es decir, un voto afirmativo más que los negativos. Con eso alcanza para que se apruebe.

El poroteo de este cronista también indica que la oposición tendría 34 votos negativos, con dos que aún no definieron su voto: Edith Terenzi (Chubut) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

El voto de la oposición se compone con los 24 del bloque kirchnerista que lleva la etiqueta de Popular —son 25, pero todo indica que Anabel Fernández Sagasti no podrá votar—, los tres de Convicción Federal, los dos de Encuentro Misionero, los dos de Moveré Santa Cruz, Alejandra Vigo (Córdoba) y los dos radicales que ya adelantaron su rechazo, Abad y Fama.

Con este escenario, Bullrich deberá trabajar hasta el jueves para asegurarse los votos para la modificación de la Ley de Tierras, uno de los puntos clave del Gobierno de Javier Milei. Un escenario demasiado justo podría hacer caer por quinta vez el tratamiento de este proyecto en el recinto.