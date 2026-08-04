Fernández Sagasti insistió en votar por Zoom: "Están cercenando los derechos políticos de Mendoza"

La solicitud de la senadora nacional mendocina, Anabel Fernández Sagasti, de poder votar de manera virtual en el Senado Nacional este miércoles debido a que transita un embarazo avanzado -y tiene una contraindicación de su médico-, generó una fuerte controversia en todo el arco político, con posiciones a favor y en contra de una posible "excepción" en el Poder Legislativo Nacional.

La situación escaló con fuerza este martes debido a que mañana se votará en la Cámara Alta el proyecto de modificación de la ley de tierras , que aumenta el tope de ventas de terreno en manos de extranjeros, que actualmente está en el 15%, al 25% del territorio nacional. La iniciativa tiene votos ajustados entre la media sanción o el rechazo, y el voto de Fernández Sagasti podría inclinar la balanza a favor del rechazo del proyecto.

En diálogo con MDZ Radio -en el programa Digamos Todo-, la legisladora adelantó que irá a la Justicia Federal si no la dejan votar a través de alguna plataforma -como Zoom o Meet-.

Fernández Sagasti, que se encuentra en Mendoza, reiteró que atraviesa un embarazo avanzado con contraindicaciones médicas que le impiden viajar a Buenos Aires, tanto por vía aérea como terrestre, y confirmó que aún espera una respuesta de la vicepresidenta Victoria Villarruel respecto de la nota que presentó la semana pasada.

"Lo que están cercenando son mis derechos políticos por ser senadora elegida por el pueblo, pero también los de la provincia de Mendoza, porque estaría representada por dos senadores y no por tres", sostuvo.

La dirigente peronista remarcó que no se encuentra en condiciones de solicitar licencia por maternidad, ya que todavía no corresponde por los tiempos de gestación, pero aún así recordó que en el Senado no existe reemplazo temporal para los legisladores que se ausentan (si no asiste un senador, nadie lo reemplaza y es un voto menos). Por ese motivo, consideró que la única alternativa viable es habilitar una excepción que le permita intervenir de manera remota en la sesión.

Anabel Fernández Sagasti irá a la Justicia si no la dejan votar

Consultada sobre los pasos a seguir, Fernández Sagasti comentó que Villarruel tiene tres alternativas: rechazar el pedido "in límine"; autorizarlo directamente; o habilitarlo sujeto a un referéndum del propio Senado, es decir, a través de una votación de los 71 senadores restantes.

Sin embargo, dejó en claro que si la respuesta es negativa recurrirá a la Justicia Federal para intentar garantizar su participación en la sesión.

"Si es rechazado, tengo la posibilidad de ir a la Justicia Federal", adelantó.

Fernández Sagasti rechazó que la discusión tenga un componente partidario y afirmó que el debate debería centrarse en los derechos de las mujeres que ejercen cargos públicos. "No es un problema personal ni partidario. Es un tema de justicia que se deje sesionar a las mujeres que viven lejos de los recintos y no pueden trasladarse por un embarazo", señaló.

En ese sentido, sostuvo que el caso podría sentar un precedente para futuras legisladoras del interior del país y adelantó que impulsará una modificación reglamentaria independientemente de la resolución que adopte el Senado.

"En 2026 no tendríamos que estar discutiendo esto. Más cuando muchos hablan de la preocupación por la baja de la natalidad. El Senado tendría que ser un ejemplo en la protección de los derechos de quienes decidimos concebir", afirmó.

La senadora también vinculó el tema con la participación de las mujeres en política y cuestionó las dificultades que enfrentan quienes atraviesan la maternidad mientras ocupan cargos de representación. "Después nos quejamos de que son los varones los que deciden el poder dentro de los partidos y de los gobiernos, y cuando estás embarazada y tenés un bebé casi que te tapan con diarios", expresó.

El debate por la Ley de Tierras

Como mencionamos, la situación adquiere mayor relevancia porque la eventual sesión tratará la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el oficialismo nacional, una iniciativa que el kirchnerismo busca bloquear.

Fernández Sagasti confirmó que Unión por la Patria trabaja para impedir el quórum y, en caso de que la sesión avance, rechazar el proyecto. Según explicó, la propuesta "va mucho más allá de modificar el límite de propiedad extranjera sobre las tierras argentinas".

"Hay una decisión política de que las riquezas que tenemos los argentinos se disfruten afuera y no adentro", cuestionó la senadora.

Además, sostuvo que la iniciativa debe analizarse junto a otras reformas impulsadas por el Gobierno nacional, como los cambios en las regulaciones sobre incendios forestales, bosques y recursos naturales estratégicos.

Mientras espera una definición de Villarruel, Fernández Sagasti insistió en que su planteo excede el debate puntual sobre una ley y busca abrir una discusión sobre las condiciones que enfrentan las mujeres del interior del país que ejercen cargos electivos. "Hay que facilitar esa situación. Se puede estar embarazada y trabajar sin ningún problema", concluyó.