Javier Milei expresó su afecto y agradecimiento hacia Mauricio Macri: "No tendría problema en volver a comer milanesa con él"

Durante una entrevista con el periodista Esteban Trebucq, Javier Milei defendió el rumbo de su programa económico, reivindicó el ajuste fiscal y explicó por qué considera que el Gobierno no debe involucrarse en decisiones particulares de la economía. “La macro computa la suma de toda la micro”, explicó Milei y detalló: “Por eso el buen economista mira el presente y el futuro”. Así cuestionó los análisis que se concentran en una actividad puntual sin evaluar las consecuencias sobre el conjunto de la economía.

“El que te propone tocar la micro te está proponiendo hacer corrupción”, sentenció el mandatario. Milei afirmó que quienes reclaman una intervención estatal sobre actividades particulares buscan que el Estado sostenga emprendimientos inviables. “¿Qué me estás sugiriendo, que salve a alguien que tiene un negocio que no funciona?”, preguntó y calificó esa postura como una muestra de ignorancia económica y rechazó la posibilidad de distribuir fondos según las necesidades de cada empresa.

Esteban Trebucq habló de la difícil entrevista que tuvo con Javier Milei. Milei sostuvo que su tarea consiste en ordenar las cuentas fiscales, bajar la inflación, garantizar mayor libertad económica, abrir la economía y avanzar con la desregulación. El presidente afirmó que esas funciones corresponden al Estado y descartó cualquier intervención sobre situaciones particulares. "Intervenir en la microeconomía equivale a robarle a uno para darle a otro”, explicó. También se refirió a la asistencia destinada a los sectores postergados y reconoció que ese esquema exige obtener recursos de otra parte de la sociedad, situación que debe canalizarse a través del Ministerio de Capital Humano.

En ese marco, afirmó que el Gobierno debe concentrarse en establecer reglas generales para toda la economía y evitar que el poder político decida qué empresas o actividades reciben beneficios estatales. Además, hizo voz de su triunfo en el plan de desarrollo: "Llevamos 26 meses creciendo, hicimos un sinceramiento de precios; la pobreza saltó en un principio porque era lo que estaba escondido bajo la alfombra". Y explicó que, si bien ahora, en la última medición, creció en números el porcentaje, hay 14 millones de personas que salieron de la pobreza. "No somos suiza; la foto sigue siendo horrible, pero la tendencia sigue siendo maravillosa", señaló.

El presidente argentino Javier Milei simbolizó con una motosierra el afán de muchos derechistas latinoamericanos por recortar el Estado en sus países. Getty Images "Seguís siendo el mismo que hace 4 o 5 años", dijo Trebucq y Milei detalló: "Es la naturaleza del trabajo que tengo; tiene un contrato de cuatro años con opción a ocho. Dejando en claro la posible reelección de cara a la nueva etapa que se encara con la reforma de la carta orgánica del Banco Central. "Hicimos un conjunto de promesas y se están cumpliendo", explicó y agregó: "El consumo, las exportaciones y el PBI están en un máximo histórico".