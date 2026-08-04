Javier Milei expresó su afecto y agradecimiento hacia Mauricio Macri: "No tendría problema en volver a comer milanesa con él"
El presidente apuntó contra Lula da Silva, calificó de "analfabeto numérico" a Alberto Fernández e hizo referencia a su "relación simbiótica" con Luis "Toto" Caputo.
Durante una entrevista con el periodista Esteban Trebucq, Javier Milei defendió el rumbo de su programa económico, reivindicó el ajuste fiscal y explicó por qué considera que el Gobierno no debe involucrarse en decisiones particulares de la economía. “La macro computa la suma de toda la micro”, explicó Milei y detalló: “Por eso el buen economista mira el presente y el futuro”. Así cuestionó los análisis que se concentran en una actividad puntual sin evaluar las consecuencias sobre el conjunto de la economía.
“El que te propone tocar la micro te está proponiendo hacer corrupción”, sentenció el mandatario. Milei afirmó que quienes reclaman una intervención estatal sobre actividades particulares buscan que el Estado sostenga emprendimientos inviables. “¿Qué me estás sugiriendo, que salve a alguien que tiene un negocio que no funciona?”, preguntó y calificó esa postura como una muestra de ignorancia económica y rechazó la posibilidad de distribuir fondos según las necesidades de cada empresa.
Milei sostuvo que su tarea consiste en ordenar las cuentas fiscales, bajar la inflación, garantizar mayor libertad económica, abrir la economía y avanzar con la desregulación. El presidente afirmó que esas funciones corresponden al Estado y descartó cualquier intervención sobre situaciones particulares. "Intervenir en la microeconomía equivale a robarle a uno para darle a otro”, explicó. También se refirió a la asistencia destinada a los sectores postergados y reconoció que ese esquema exige obtener recursos de otra parte de la sociedad, situación que debe canalizarse a través del Ministerio de Capital Humano.
En ese marco, afirmó que el Gobierno debe concentrarse en establecer reglas generales para toda la economía y evitar que el poder político decida qué empresas o actividades reciben beneficios estatales. Además, hizo voz de su triunfo en el plan de desarrollo: "Llevamos 26 meses creciendo, hicimos un sinceramiento de precios; la pobreza saltó en un principio porque era lo que estaba escondido bajo la alfombra". Y explicó que, si bien ahora, en la última medición, creció en números el porcentaje, hay 14 millones de personas que salieron de la pobreza. "No somos suiza; la foto sigue siendo horrible, pero la tendencia sigue siendo maravillosa", señaló.
"Seguís siendo el mismo que hace 4 o 5 años", dijo Trebucq y Milei detalló: "Es la naturaleza del trabajo que tengo; tiene un contrato de cuatro años con opción a ocho. Dejando en claro la posible reelección de cara a la nueva etapa que se encara con la reforma de la carta orgánica del Banco Central. "Hicimos un conjunto de promesas y se están cumpliendo", explicó y agregó: "El consumo, las exportaciones y el PBI están en un máximo histórico".
Al ser consultado por la baja en los impuestos, señaló que "Federico (Struzzeneger) quita 17 regulaciones por día; es una máquina" y asumió que el gobierno aún tiene una reforma impositiva pendiente, situación que aprovechó para recordar el origen del IVA: "lo propuso Perón".
El Presidente también se refirió a su vínculo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Milei aseguró que mantiene “un gran afecto” por el expresidente y valoró el respaldo que recibió durante la campaña. El mandatario también agradeció la actitud de Bullrich, a quien reconoció por su acompañamiento en el tramo final de la elección y por aceptar la conducción del Ministerio de Seguridad.
Respecto a los vínculos internacionales, volvió a destacar su alineación con Occidente y destacó: "Sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno", respecto a su relación con Luis Ignacio (Lula) da Silva, presidente de Brasil, y los últimos choques tras su viaje al país limítrofe.
Para cerrar la entrevista y en formato de confesión, contó los detalles sobre cómo vivió su triunfo electoral: "Me enteré de que era presidente por Massa"; "Estaba rezando con un grupo de rabinos mientras se contaban los votos" (...) "Me llamó Cecilia Moreau, me pasó con Massa y él me dijo que en diez minutos saldría a reconocer la derrota", explicó y agregó: "Primero terminé de rezar y después festejé".