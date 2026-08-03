Javier Milei sigue arriba en las encuestas, pero 6 de cada 10 argentinos piden un cambio

Javier Milei encabeza las mediciones de la última encuesta nacional de CB Global Data, pero el relevamiento expone una tensión que el oficialismo todavía no resolvió: la mayoría de los argentinos quiere que en 2027 haya un cambio de gobierno, y ese reclamo no tiene dueño.

Este trabajo midió el posicionamiento electoral de cara a las presidenciales del año próximo. Ante la pregunta sobre qué prefieren más allá del candidato, el 54,5% respondió que quiere un cambio , contra un 33,4% que prefiere que siga el mismo gobierno. Un 12,1% no supo qué contestar.

Ese 33,4% de continuidad es casi idéntico al caudal que el Presidente reúne en la boleta: si las elecciones fueran mañana, Milei se llevaría el 32,4% de los votos. Es decir, el oficialismo ya convirtió en intención de voto prácticamente todo su piso de apoyo, mientras la demanda opositora, que es veinte puntos más grande, aparece repartida entre varios nombres.

El hecho de que el presidente, a pesar de la demanda electoral de un cambio, lidere las encuestas da cuenta de la falta de oferta electoral que tiene la oposición al Gobierno.

Detrás del Presidente se ordenan Cristina Fernández de Kirchner con 15,2% y Axel Kicillof con 14,7%, prácticamente empatados. Más atrás quedan Myriam Bregman con 7,6%, Victoria Villarruel con 6,4% y Jorge Brito con 1,9%, el dueño del Banco Macro quiere levantar cabeza y comienza a ser sondeado.

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Los datos surgen de un sondeo, realizado los días 30 y 31 de julio sobre 1.252 casos en todo el país, con un margen de error del 2,8% y un nivel de confianza del 95%,

Los ballotages simulados confirman el diagnóstico. Contra Fernández de Kirchner, Milei ganaría 44,8% a 39%, con un 11,7% de votos en blanco o nulos. Contra Kicillof, en cambio, la diferencia se achica a 43% contra 41,6%: una brecha de 1,4 puntos que queda por debajo del margen de error y configura, en términos estadísticos, un empate técnico.

La encuesta también midió la relación de los argentinos con los espacios políticos, y ahí la primera respuesta no es de ningún partido: el 22,7% dijo no sentirse cercano a ninguno. La Libertad Avanza reúne el 21,6%, el peronismo el 19,4% y el kirchnerismo otro 9,7%, mientras que el PRO cae al 9,2% y la izquierda alcanza el 7%.

Sobre la situación judicial de la expresidenta, el 60% se manifestó completamente en desacuerdo con que sea habilitada para competir en 2027. Un 27,4% se declaró completamente de acuerdo y un 10,1% parcialmente de acuerdo.

Puertas adentro del peronismo, sin embargo, el escenario es otro. Entre quienes se identifican con el peronismo o el kirchnerismo, el 46,8% preferiría que la candidata fuera Fernández de Kirchner si quedara habilitada, contra el 39% que elige a Kicillof. Sergio Uñac apenas registra 2%.