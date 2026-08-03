Nuevas medidas para los alimentos: qué cambia en las góndolas tras la desregulación dispuesta por Javier Milei

A través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo amplió el reconocimiento automático de certificaciones sanitarias extranjeras para aditivos, ingredientes y envases.

La medida busca reducir costos para la industria nacional y centraliza en el Senasa las tareas de fiscalización y control.

El Gobierno nacional oficializó este lunes el Decreto 697/2026, mediante el cual profundiza la flexibilización en el sistema de control de productos e insumos para la industria alimentaria. La norma extiende el esquema de reconocimiento automático de certificaciones sanitarias emitidas por países con altos estándares de fiscalización o que utilicen los parámetros del Codex Alimentarius.

Con esta actualización, la medida ya no rige únicamente para alimentos elaborados —como se había dispuesto a inicios de 2025—, sino que se amplía a aditivos, ingredientes, coadyuvantes tecnológicos y materiales o envases en contacto con alimentos. Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la traba sobre estos insumos generaba costos adicionales y perjudicaba la competitividad de la producción nacional.

Homologación de certificaciones y eliminación de trámites De acuerdo con el texto normativo que lleva la firma del presidente Javier Milei y los ministros de su Gabinete, las autoridades sanitarias locales no podrán solicitar requisitos adicionales a los productos que cuenten con las certificaciones correspondientes de los países autorizados.

Asimismo, el decreto establece que en el caso de aquellas importaciones provenientes de naciones con las que existan acuerdos de reciprocidad o tratados de integración económica, la Autoridad Sanitaria Nacional podrá considerar cumplidos los estándares del Código Alimentario Argentino previa evaluación del sistema de control de origen.

Reorganización de funciones entre el Senasa y el Ministerio de Salud La reforma introduce además un reordenamiento institucional en la fiscalización del sector. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) asumirá de forma centralizada las tareas de registro, supervisión, control y fiscalización de productos, establecimientos e importaciones, unificando competencias que antes se encontraban dispersas en distintas dependencias.