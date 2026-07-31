Nuevos controles de la Anmat para recipientes y utensilios en contacto con alimentos

Anmat estableció un plazo de 180 días para que fabricantes adapten vajillas y maquinarias gastronómicas a la nueva normativa sobre metales pesados.

La Anmat fijó límites estrictos a la presencia de metales pesados en utensilios y envases de cocina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobaron la Resolución Conjunta 8/2026. La medida actualiza el Código Alimentario Argentino respecto a los materiales metálicos en contacto con alimentos, como ollas, latas, tapas y cubiertos.

Controles más estrictos a los metales pesados El objetivo central de la norma es armonizar las exigencias locales con las del Mercosur para evitar la migración de sustancias tóxicas a la comida. Por esto, los materiales metálicos no podrán superar un 1% de impurezas de plomo, arsénico, cadmio, mercurio y antimonio en conjunto, fijando un límite individual de apenas 0,01% para elementos de alto riesgo como el plomo.

La nueva norma actualiza la lista de aceros inoxidables permitidos para estar en contacto con alimentos. Archivo Alerta por el uso de aluminio sin revestir La reglamentación hace foco en los recipientes de aluminio que no cuentan con un revestimiento protector o anodizado. La Anmat advirtió que este tipo de utensilios “no es adecuado para contacto con alimentos muy ácidos o muy salados como jugo de limón, vinagre o alcaparras en conserva", ya que la acidez puede degradar el metal y transferirlo a la preparación.

Debido a esto, los fabricantes de vajilla de aluminio sin capa protectora deberán incluir obligatoriamente una etiqueta informativa que advierta al consumidor sus restricciones de uso. Por otra parte, la norma también actualizó el listado oficial de tipos de acero inoxidable autorizados para la fabricación de cubiertos y maquinarias gastronómicas.