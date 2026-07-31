Los 5 alimentos de consumo cotidiano que nunca debés darle a tu perro o gato

Compartir alimentos con mascotas es una tentación frecuente, pero muchos de estos son tóxicos para perros y gatos, pudiendo causar graves problemas de salud.

Muchas veces al cocinar o comer, es tentador compartir un bocado con las mascotas de la casa. Sin embargo, varios alimentos que son habituales y seguros para los humanos resultan altamente tóxicos para perros y gatos, pudiendo provocar desde trastornos digestivos hasta fallas orgánicas graves.

Además, conocer estos alimentos e incorporar hábitos saludables en su día a día no solo previene accidentes, sino que mejora significativamente su bienestar y calidad de vida, evitando visitas innecesarias al veterinario.

Chocolate, café y té El chocolate contiene teobromina, mientras que el café y el té poseen cafeína. Ambas sustancias son metilxantinas, componentes que los animales metabolizan muy lentamente. Su ingesta puede provocar vómitos, diarrea, hiperactividad, arritmias cardíacas, convulsiones e incluso la muerte. Cuanto más amargo o puro es el chocolate, mayor es su nivel de toxicidad.

Estos 5 grupos de alimentos tienen sustancias tóxicas para tus animales. Foto: Shutterstock Cebolla, ajo, poro y ciboulette Toda la familia de las plantas Allium contiene compuestos que destruyen los glóbulos rojos de perros y gatos, desencadenando anemia hemolítica. La toxicidad se mantiene sin importar si estos ingredientes están crudos, cocinados, en polvo o como parte del aderezo de un guiso o salsa. Los síntomas suelen aparecer días después del consumo e incluyen apatía, debilidad, encías pálidas y orina oscura.

Uvas y pasas de uva Aun en cantidades muy pequeñas, las uvas y las pasas pueden causar insuficiencia renal aguda repentina en perros y gatos. Aunque el compuesto exacto que produce la toxicidad no está del todo determinado, la ingesta puede derivar en vómitos continuos, letargo y falta de producción de orina en cuestión de horas.