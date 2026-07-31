Los 5 alimentos de consumo cotidiano que nunca debés darle a tu perro o gato
Compartir alimentos con mascotas es una tentación frecuente, pero muchos de estos son tóxicos para perros y gatos, pudiendo causar graves problemas de salud.
Muchas veces al cocinar o comer, es tentador compartir un bocado con las mascotas de la casa. Sin embargo, varios alimentos que son habituales y seguros para los humanos resultan altamente tóxicos para perros y gatos, pudiendo provocar desde trastornos digestivos hasta fallas orgánicas graves.
Además, conocer estos alimentos e incorporar hábitos saludables en su día a día no solo previene accidentes, sino que mejora significativamente su bienestar y calidad de vida, evitando visitas innecesarias al veterinario.
Chocolate, café y té
El chocolate contiene teobromina, mientras que el café y el té poseen cafeína. Ambas sustancias son metilxantinas, componentes que los animales metabolizan muy lentamente. Su ingesta puede provocar vómitos, diarrea, hiperactividad, arritmias cardíacas, convulsiones e incluso la muerte. Cuanto más amargo o puro es el chocolate, mayor es su nivel de toxicidad.
Cebolla, ajo, poro y ciboulette
Toda la familia de las plantas Allium contiene compuestos que destruyen los glóbulos rojos de perros y gatos, desencadenando anemia hemolítica. La toxicidad se mantiene sin importar si estos ingredientes están crudos, cocinados, en polvo o como parte del aderezo de un guiso o salsa. Los síntomas suelen aparecer días después del consumo e incluyen apatía, debilidad, encías pálidas y orina oscura.
Uvas y pasas de uva
Aun en cantidades muy pequeñas, las uvas y las pasas pueden causar insuficiencia renal aguda repentina en perros y gatos. Aunque el compuesto exacto que produce la toxicidad no está del todo determinado, la ingesta puede derivar en vómitos continuos, letargo y falta de producción de orina en cuestión de horas.
Masa cruda de pan o repostería
La levadura presente en la masa cruda continúa fermentando en el estómago cálido del animal. Este proceso produce gas (que puede generar distensión estomacal severa o torsión gástrica) y alcohol, el cual se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo, provocando intoxicación etílica, desorientación, dificultad respiratoria y convulsiones.
Palta (aguacate)
La palta contiene una sustancia fungicida llamada persina, presente en las hojas, la cáscara, el carozo y, en menor medida, la pulpa del fruto. Mientras que en los gatos puede causar malestar estomacal leve a moderado, en los perros y otras mascotas la persina puede provocar vómitos y diarrea. Además, el carozo representa un grave peligro de obstrucción intestinal si se traga por accidente.